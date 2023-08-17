Рататуй по-украински с колбасой для легкого ужина: готовится в духовке 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рататуй по-украински с колбасой для легкого ужина: готовится в духовке 15 минут

Если вы хотите очень вкусное и легкое блюдо для ужина, выбирайте для этого сезонные овощи, куриное мясо, рыбу, морепродукты, сыр. Одним из идеальных блюд будет рататуй.

Вкусный рататуй

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного рататуя из кабачков, с колбасой и твердым сыром.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • колбаса – 200 г
  • твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кольцами, помидоры слайсами.

Приготовление блюда

2. После нужно аккуратно нанизать овощи чередуя с колбасой и сыром.

3. Запекайте в духовке до готовности.

Готовое блюдо

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