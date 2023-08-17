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Рататуй по-украински с колбасой для легкого ужина: готовится в духовке 15 минут
Если вы хотите очень вкусное и легкое блюдо для ужина, выбирайте для этого сезонные овощи, куриное мясо, рыбу, морепродукты, сыр. Одним из идеальных блюд будет рататуй.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного рататуя из кабачков, с колбасой и твердым сыром.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- колбаса – 200 г
- твердый сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кольцами, помидоры слайсами.
2. После нужно аккуратно нанизать овощи чередуя с колбасой и сыром.
3. Запекайте в духовке до готовности.
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