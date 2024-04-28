Ребра BBQ: как приготовить мясо так, чтобы оно таяло во рту
Свиные ребра, приготовленные по этому рецепту, даже не нужно жевать. Они настолько нежны и сочные одновременно, что буквально тают во рту.
Пробовав только раз, вы больше никогда не будете готовить ребра иначе. Именно так утверждает фудблогер Алекс Миль, который в своем Instagram рассказал рецепт приготовления свиных ребрышек в соусе BBQ.
Ингредиенты
- Свиные ребра – 1-1,2 кг
- Прочная горчица – 100-150 гр
- Соль
- Перец
- Смесь специй к мясу
Ингредиенты для соуса
- Жидкий мед – 120 гр
- Соус BBQ
Способ приготовления
1. Вымойте ребра, очистите от пленки и смажьте щедрым слоем горчицы.
2. Добавляем соль, перец и специи к мясу. Натираем ребра с обеих сторон и отправляем мариноваться в холодильник на 3-4 часа.
3. Достаем ребра из холодильника, заворачиваем в фольгу и отправляем выпекаться при 160С в течение 2.5-3 часов.
4. Вынимаем ребра из фольги, щедро смазываем соусом и снова отправляем в духовку на 15 минут при 210 градусах, но уже на режиме гриль.
5. Достаем ребра, переворачиваем другой стороной, смазываем соусом и выпекаем еще 15 минут.
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