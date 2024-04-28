Свиные ребра, приготовленные по этому рецепту, даже не нужно жевать. Они настолько нежны и сочные одновременно, что буквально тают во рту.

Пробовав только раз, вы больше никогда не будете готовить ребра иначе. Именно так утверждает фудблогер Алекс Миль, который в своем Instagram рассказал рецепт приготовления свиных ребрышек в соусе BBQ.

Ингредиенты

Свиные ребра – 1-1,2 кг

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Прочная горчица – 100-150 гр

Соль

Перец

Смесь специй к мясу

Ингредиенты для соуса

Жидкий мед – 120 гр

Соус BBQ

Способ приготовления

1. Вымойте ребра, очистите от пленки и смажьте щедрым слоем горчицы.

2. Добавляем соль, перец и специи к мясу. Натираем ребра с обеих сторон и отправляем мариноваться в холодильник на 3-4 часа.

3. Достаем ребра из холодильника, заворачиваем в фольгу и отправляем выпекаться при 160С в течение 2.5-3 часов.

4. Вынимаем ребра из фольги, щедро смазываем соусом и снова отправляем в духовку на 15 минут при 210 градусах, но уже на режиме гриль.

5. Достаем ребра, переворачиваем другой стороной, смазываем соусом и выпекаем еще 15 минут.

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