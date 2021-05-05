Любите ли вы редис?
Скромный, простенький редис остается в числе продуктов, питательную ценность которых недооценивают.
Корнеплоды редиса содержат: витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды. Чуть горьковатый, острый вкус обеспечивает редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.
При покупке проверяйте редис на ощупь:
он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры
кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.
Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом - прекрасное дополнение к любому салату.
Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.
Еще важно: редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.