Если вы хотите приготовить очень вкусную закуску, летом для этого идеально подойдет сладкий перец, который можно фаршировать мясом, рисом, а также сыром с зеленью!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из перца, со сливочным сыром и зеленью.

Ингредиенты:

3 красных или желтых перца

150 г сливочного сыра

соль по вкусу

2-3 зуб чеснока

зелень (зеленый лук/укроп/базилик)

Способ приготовления:

1. Перцы помойте, разрежьте пополам и удалите серединку.

2. Выложите в форму и запекаем в духовке при температуре 180С до мягкости.

3. Горячие перцы переложите в пакет или в миску и накрываем пленкой. Через минут 15-20 очищаем от кожуры.

4. Для начинки: сыр смешайте с солью, чесноком и зеленью.

5. На каждую половинку перца выложите начинку и заверните рулетиком. Разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью!

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