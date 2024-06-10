Ресторанная закуска из сладкого перца и сыра: рецепт блюда за копейки
Если вы хотите приготовить очень вкусную закуску, летом для этого идеально подойдет сладкий перец, который можно фаршировать мясом, рисом, а также сыром с зеленью!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из перца, со сливочным сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 3 красных или желтых перца
- 150 г сливочного сыра
- соль по вкусу
- 2-3 зуб чеснока
- зелень (зеленый лук/укроп/базилик)
Способ приготовления:
1. Перцы помойте, разрежьте пополам и удалите серединку.
2. Выложите в форму и запекаем в духовке при температуре 180С до мягкости.
3. Горячие перцы переложите в пакет или в миску и накрываем пленкой. Через минут 15-20 очищаем от кожуры.
4. Для начинки: сыр смешайте с солью, чесноком и зеленью.
5. На каждую половинку перца выложите начинку и заверните рулетиком. Разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью!
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