Ресторанная закуска из сладкого перца и сыра: рецепт блюда за копейки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить очень вкусную закуску, летом для этого идеально подойдет сладкий перец, который можно фаршировать мясом, рисом, а также сыром с зеленью!

Что приготовить из сладкого перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из перца, со сливочным сыром и зеленью. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 3 красных или желтых перца
  • 150 г сливочного сыра
  • соль по вкусу
  • 2-3 зуб чеснока
  • зелень (зеленый лук/укроп/базилик)

Способ приготовления: 

1. Перцы помойте, разрежьте пополам и удалите серединку.

Сладкий перец

2. Выложите в форму и запекаем в духовке при температуре 180С до мягкости.

Сколько запекать перец

3. Горячие перцы переложите в пакет или в миску и накрываем пленкой. Через минут 15-20 очищаем от кожуры.

Запеченный перец

4. Для начинки: сыр смешайте с солью, чесноком и зеленью.

Сырная начинка

5. На каждую половинку перца выложите начинку и заверните рулетиком. Разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью!

Готовая закуска

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