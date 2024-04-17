Ресторанная закуска из свеклы за копейки: вкуснее, чем салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ресторанная закуска из свеклы за копейки: вкуснее, чем салат

Если вы хотите по-настоящему удивить гостей изысканным и вкусным блюдом, приготовьте "равиоли" из свеклы. Для этого ее нужно всего лишь отварить или запечь, а для начинки достаточно будет сыра.

Оригинальная закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы с начинкой из сыра, с черносливом и орешками.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • отварная свекла
  • сыр (по типу феты)
  • плавленый сливочный сыр
  • чернослив
  • специи, по желанию и вкусу
  • орехи

Способ приготовления:

1. Для начинки: смешайте фету, плавленый сырок (можно и без него), кусочки чернослива, специи.

Начинка для закуски

2. Свеклу отварите, нарежьте так, чтобы получился "карманчик".

Вареная свекла

3. Каждую щедро наполните начинкой и обваляйте в измельченных орешках.

Приготовление закуски

4. На блюдо выложите рукколу, на нее свеклу и по желанию полейте бальзамическим соусом или присыпьте миксом семян.

Готовое блюдо

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