Если вы хотите по-настоящему удивить гостей изысканным и вкусным блюдом, приготовьте "равиоли" из свеклы. Для этого ее нужно всего лишь отварить или запечь, а для начинки достаточно будет сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы с начинкой из сыра, с черносливом и орешками.

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Ингредиенты:

отварная свекла

сыр (по типу феты)

плавленый сливочный сыр

чернослив

специи, по желанию и вкусу

орехи

Способ приготовления:

1. Для начинки: смешайте фету, плавленый сырок (можно и без него), кусочки чернослива, специи.

2. Свеклу отварите, нарежьте так, чтобы получился "карманчик".

3. Каждую щедро наполните начинкой и обваляйте в измельченных орешках.

4. На блюдо выложите рукколу, на нее свеклу и по желанию полейте бальзамическим соусом или присыпьте миксом семян.

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