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Ресторанная закуска из свеклы за копейки: вкуснее, чем салат
Если вы хотите по-настоящему удивить гостей изысканным и вкусным блюдом, приготовьте "равиоли" из свеклы. Для этого ее нужно всего лишь отварить или запечь, а для начинки достаточно будет сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы с начинкой из сыра, с черносливом и орешками.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- сыр (по типу феты)
- плавленый сливочный сыр
- чернослив
- специи, по желанию и вкусу
- орехи
Способ приготовления:
1. Для начинки: смешайте фету, плавленый сырок (можно и без него), кусочки чернослива, специи.
2. Свеклу отварите, нарежьте так, чтобы получился "карманчик".
3. Каждую щедро наполните начинкой и обваляйте в измельченных орешках.
4. На блюдо выложите рукколу, на нее свеклу и по желанию полейте бальзамическим соусом или присыпьте миксом семян.
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