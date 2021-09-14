В эти рестораны идут не за едой: заведения, от которых захватывает дух

Ресторан – это место, где мы на несколько часов забываем о своих жедневных заботах и погружаемся в атмосферу релакса. Конечно, прежде всего, все идут в ресторан за вкусной едой. Но на самом деле в мире есть такие заведения, в которые люди приходят далеко не для того, чтобы поесть.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой заведений мира, в которые люди приходят в первую очередь за эмоциями.

The Labassin Waterfall – уникальное место в джунглях, где одновременно можно насладиться традиционными филиппинскими блюдами, чистым приятным воздухом, пением птиц и свежестью.

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Перед тем как попробовать блюда надо скинуть обувь. Речное дно служит ресторану полом, поэтому гости снимают ботинки и передвигаются по ресторану, погрузив ноги в прохладную воду, которая бежит от водопада.

Посетители часто выходят из заведения мокрыми, так как там повсюду вода. Но в условиях тропического климата – это весьма уместно. Настоящая атмосфера релакса и покоя, шум воды и народная музыка.

Ресторан в пещере: Ali Barbour's Cave Restaurant, Кения

Ресторан Ali Barbour's Cave Restaurant расположен в пещере. В заведении открыта крыша, поэтому там очень просторно. Глядя вверх, можно наслаждаться видом на звездное небо. В заведении много фонарей – это создает особую романтическую атмосферу.

Ресторан, где еду готовят над кратером вулкана: El Diabolo, Испания

Ресторан "Эль Диабло" находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь можно отведать блюда с огня, который выходит изжерла вулкана.

При возведении ресторана El Diablo оставили одно отверстие, которое обложили камнями, поставили на него решотку – это и есть гриль, на котором готовят блюда. На природном пепле получаются очень вкусные стейки. Курица и рыба жарятся за считанные минуты. И каждый желающий может наблюдать за всем процессом приготовления на "адском" огне.

Ресторан с видом на Индийский океан: The Rock, Танзания

The Rock на Занзибаре – это заведение, которое входит в рейтинг "Топ лучших экзотических ресторанов на воде" и по праву считается одним из самых романтических мест на планете. Именно фото достопримечательности часто можно встретить на рекламных туристических буклетах и листовках об острове или Танзание.

Множество знаменитых глянцевых изданий отметили большой колорит, высокий уровень сервиса, а также эксклюзивность созданной конструкции. Фасады и интерьер ресторана хорошо вписываются в местный пейзаж.

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