Рецепт борща из украинского села напечатала New York Times

Американская газета The New York Times опубликовала рецепт борща 76-летней жительницы украинского села Борщевик Ольги Габро.

В статье авторитетного издания говорится о спорах, которые возникли после того, как правительство России назвало борщ известной и любимой едой, передает "Сегодня".

Пенсионерка рассказала, что варить борщ ее учила мать, а рецепт достался еще от прабабушки. Специально для приготовления Габро разжигает плиту, хоть и имеет газовую. В борщ украинка добавляет фасоль, а морковь и свеклу сначала варит в бульоне, а затем измельчает на крупной терке.

Как рассказала автор статьи для The New York Times Мария Варенникова, в село Борщев она поехала специально, чтобы узнать аутентичный украинский рецепт. Блюдом заинтересовались после скандала с гастро-гидом Мишлен, который назвал борщ "русским супом".

"В то время как раз очень живо обсуждалась тема борща, так как Украина подала заявку на то, чтобы его признали таки украинским, и мы решили, что это интересная тема, так как борщ знают во всем мире, едят его во всем мире. Мы увидели, что существует много сел и городков в Украине с названием, что происходит от этого блюда, и мы решили поехать в одно из таких сел", – рассказала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо.

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