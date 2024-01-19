Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке
Представляем вашему вниманию рецепт блинов, по которому блюдо получится просто идеальным. Более того, следуя этому рецепту блины получатся вкусными с любой начинкой и никогда не порвутся и не размокнут.
Этим чудо-рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником annet_days. Они также добавила, что блины по этому рецепту получаются нежными, мягкими, имеют хороший золотой цвет и приятный, нежный аромат и вкус меда.
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт
- Мед – 3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Мука – 300 гр
- Молоко – 900 мл
- Масло – 20 мл + немного для жарки
Способ приготовления
1. Соединить яйца, мед и муку. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер.
2. Постепенно добавлять молоко, а в конце влить масло.
3. Процедить тесто через сито от лишних комочков и оставить на 30 минут.
4. Смазать сковороду растительным маслом, разогреть и выпекать блины с обеих сторон.
5. После приготовления блины нужно охладить отдельно друг от друга и только затем сложить стопкой.
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