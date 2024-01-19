Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
9
Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

Представляем вашему вниманию рецепт блинов, по которому блюдо получится просто идеальным. Более того, следуя этому рецепту блины получатся вкусными с любой начинкой и никогда не порвутся и не размокнут.

Этим чудо-рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником annet_days. Они также добавила, что блины по этому рецепту получаются нежными, мягкими, имеют хороший золотой цвет и приятный, нежный аромат и вкус меда.

Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

Ингредиенты

Видео дня
  • Яйца – 5 шт
  • Мед – 3 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Мука – 300 гр
  • Молоко – 900 мл
  • Масло – 20 мл + немного для жарки

Способ приготовления

1. Соединить яйца, мед и муку. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер.

Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

2. Постепенно добавлять молоко, а в конце влить масло.

Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

3. Процедить тесто через сито от лишних комочков и оставить на 30 минут.

Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

4. Смазать сковороду растительным маслом, разогреть и выпекать блины с обеих сторон.

Рецепт идеальных блинов, которые подойдут к любой начинке

5. После приготовления блины нужно охладить отдельно друг от друга и только затем сложить стопкой.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блинов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты