Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

Уже совсем скоро Масленица. Поэтому если вы ищете идеальный рецепт блинчиков для празднования – он просто пред вами. Очень важно соблюдать указанный порядок добавления всех ингредиентов, а также не забыть о крахмале.

Идеей приготовления идеальных тонких блинов поделился известный шеф-повар Алик Мкртчян (chef_alik_mkrtchyan) на своей странице в Instagram. Жарить изделия нужно на сухой сковороде.

Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

Ингредиенты:

  • 1,3 литра молока
  • 7-8 яиц (если средние)
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  • чайная кровать соли
  • столовая ложка сахара
  • 6 столовых ложек растительного масла
  • 300 грамм муки
  • 30 грамм кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

1. Венчиком взбить яйца с мукой, сахаром, крахмалом, солью до растворения всех комочков и однородной массы.

2. Должна получиться консистенция очень густой сметаны.

Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

3. Добавить молоко.

4. Хорошо перемешать.

Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

5. Добавить масло.

6. Оставить на 30 минут.

Рецепт идеальных тонких блинчиков от Алика Мкртчяна: обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент

7. Жарить блины на сухой сковороде.

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