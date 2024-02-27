Уже совсем скоро Масленица. Поэтому если вы ищете идеальный рецепт блинчиков для празднования – он просто пред вами. Очень важно соблюдать указанный порядок добавления всех ингредиентов, а также не забыть о крахмале.

Идеей приготовления идеальных тонких блинов поделился известный шеф-повар Алик Мкртчян (chef_alik_mkrtchyan) на своей странице в Instagram. Жарить изделия нужно на сухой сковороде.

Ингредиенты:

1,3 литра молока

7-8 яиц (если средние)

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чайная кровать соли

столовая ложка сахара

6 столовых ложек растительного масла

300 грамм муки

30 грамм кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Венчиком взбить яйца с мукой, сахаром, крахмалом, солью до растворения всех комочков и однородной массы.

2. Должна получиться консистенция очень густой сметаны.

3. Добавить молоко.

4. Хорошо перемешать.

5. Добавить масло.

6. Оставить на 30 минут.

7. Жарить блины на сухой сковороде.

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