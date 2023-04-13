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Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение
Сейчас существует много разнообразных вариантов приготовления паски: творожные, шоколадные, без выпечки. Но сколько бы ни было вариаций – всегда хочется попробовать традиционную маминую паску. Дрожжевой, пышной. ароматной, с белой глазурью сверху. Именно такая выпечка является настоящим Пасхальным атрибутом.
Культовым рецептом дрожжевой паски со сгущенкой с редакцией FoodOboz поделилась хозяйка из Полтавщины. Для этой технологии понадобится 15 яиц.
Ингредиенты для опары:
- 1 л горячей кипяченой воды
- 1 банка сгущенки
- 100 г дрожжей
- мука
Способ приготовления опары:
1. Развести дрожжи в горячей воде.
2. Добавить сгущенку.
3. Добавить необходимое количество муки
Взбить миксером:
- 350 г масла
- 250 г маргарина
- 1 кг сахара
- 15 яиц
Соединить две массы и затем добавить:
- 1 ч.л. соли
- 200 г изюма
- ванилин, корица
- 3 кг муки
Готовой массе дать подойти. Разложить в формы.
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