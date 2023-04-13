Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение

Сейчас существует много разнообразных вариантов приготовления паски: творожные, шоколадные, без выпечки. Но сколько бы ни было вариаций – всегда хочется попробовать традиционную маминую паску. Дрожжевой, пышной. ароматной, с белой глазурью сверху. Именно такая выпечка является настоящим Пасхальным атрибутом.

Культовым рецептом дрожжевой паски со сгущенкой с редакцией FoodOboz поделилась хозяйка из Полтавщины. Для этой технологии понадобится 15 яиц.

Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение

Ингредиенты для опары:

  • 1 л горячей кипяченой воды
  • 1 банка сгущенки
  • 100 г дрожжей
  • мука
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Способ приготовления опары:

Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение

1. Развести дрожжи в горячей воде.

2. Добавить сгущенку.

3. Добавить необходимое количество муки

Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение

Взбить миксером:

  • 350 г масла
  • 250 г маргарина
  • 1 кг сахара
  • 15 яиц
 

Соединить две массы и затем добавить:

  • 1 ч.л. соли
  • 200 г изюма
  • ванилин, корица
  • 3 кг муки
Рецепт маминой паски: так готовило не одно поколение

Готовой массе дать подойти. Разложить в формы.

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