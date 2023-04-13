Сейчас существует много разнообразных вариантов приготовления паски: творожные, шоколадные, без выпечки. Но сколько бы ни было вариаций – всегда хочется попробовать традиционную маминую паску. Дрожжевой, пышной. ароматной, с белой глазурью сверху. Именно такая выпечка является настоящим Пасхальным атрибутом.

Культовым рецептом дрожжевой паски со сгущенкой с редакцией FoodOboz поделилась хозяйка из Полтавщины. Для этой технологии понадобится 15 яиц.

Ингредиенты для опары:

1 л горячей кипяченой воды

1 банка сгущенки

100 г дрожжей

мука

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Способ приготовления опары:

1. Развести дрожжи в горячей воде.

2. Добавить сгущенку.

3. Добавить необходимое количество муки

Взбить миксером:

350 г масла

250 г маргарина

1 кг сахара

15 яиц

Соединить две массы и затем добавить:

1 ч.л. соли

200 г изюма

ванилин, корица

3 кг муки

Готовой массе дать подойти. Разложить в формы.

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