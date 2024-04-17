Пышная и ароматная паска выходит именно из дрожжевого теста. Если воспользоваться следующей технологией приготовления – вам для опары понадобится всего двести миллилитров молока. Обязательно добавьте в тесто изюм – так будет вкуснее, а также позаботьтесь, чтобы ингредиенты были комнатной температуры.

Идея приготовления пышной дрожжевой паски на двести миллилитров молока опубликована на странице фудблогера с ником yanusya.lazarenko в Instagram. Из такого количества получится 5 пасочек.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

сахар – 180 г (8 ст.л.)

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влажные дрожжи – 35 г

яйца домашние – 4 шт.

соль – 1/3 ч.л.

ванильный сахар – 2 ч.л.

сливочное масло 82.5% – 100 г

мука – 600 г

цедра 1/4 части апельсина

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Домашние яйца и масло должны быть комнатной температуры.

2. Изюм замочить в кипятке на 15 минут, затем выжать из них воду и взбить влагу с помощью бумажного полотенца.

3. Для опары в теплое молоко добавить 1 ст.л. сахара из общего и дрожжи, перемешать. Лучше всего это делать руками.

4. Затем добавить 4 ст.л. муки также из общего количества, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Должна появиться пышная шапка.

5. В это время в яйца добавить обычный и ванильный сахар, соль и перемешать ручным венчиком.

6. Добавить мягкое сливочное масло, еще раз взбить.

7. Добавить опару, хорошо перемешать.

8. Затем постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешать.

9. Тесто будет липнуть к рукам, так и должно быть, лучше перемешивать лопаткой.

10. После муки добавить изюм и натертую на мелкую терку цедру апельсина, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 1.5 часа.

11. После смазать руки растительным маслом и сформировать слои требуемого размера (формы нужно заполнять на 1/3 части).

12. Теста выходит на 5 куличей (4 по 240 грамм, 1 на 380 грамм).

13. Накрыть формы полотенцем и оставить еще на 30 минут.

14. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

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