Рецепт: пряная морковь, от которой вы придете в восторг

OBOZREVATELпродолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня фудблогер Оксана @vkusno_ob_italii предлагает рецепт пряной моркови - блюдо, от которого она сама была в восторге, когда впервые её попробовала у неаполитанской соседки.
https://instagram.com/vkusno_ob_italii?igshid=1rnbs4fciynbe
Ингредиенты
5-6 морковок
2-3 дольки чеснока
пучок петрушки
яблочный или белый винный уксус
оливковое масло
соль, чёрный перец
острый перец (по желанию)
⠀ Приготовление
Почистить и помыть морковь. Варить в кипящей подсоленной воде. Оставить остывать.
Нарезать морковь на крупные кружочки, дольки чеснока на 2-3 части (чеснок перед подачей можно убрать, он исключительно для аромата), мелко нарезать петрушку.
Смешать все ингредиенты, посолить , поперчить, сбрызнуть уксусом и заправить оливковым маслом.
Перед подачей дать настояться в холодильнике минимум час.
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