Рецепт рождественского штолена: классический и упрощенный вариант
Рождественские семейные праздники не обходятся без вкусной и ароматной выпечки. Одной из таких является штолен – мягкий десерт с большим количеством сухофруктов. Рождественский штолен обязательно нужно печь с детьми или внуками – процесс приготовления подарит приятные эмоции и праздничное настроение.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить классический и упрощенный вариант штолена.
Классический штолен с марципаном по рецепту oksana_matvieieva . Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты на 2 штолена:
Мука – 500 г
Сахар – 100 г
Свежие дрожжи – 30 г
Сливочное масло – 150 г
Молоко – 250 мл
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Курага – 250 г
Темный ром – 50 мл
Соль – 7 г
Апельсиновая цедра
Для марципана:
Мигдлаь – 100 г
Сахар – 150 г
Вода – 40 мл
Для смазки:
Сахарная пудра – 2-3 ст. л.
Топленое сливочное масло – 25 г
Способ приготовления теста:
1. Нарезать сухофрукты кубиком и залить их ромом. Дать настояться 3 часа.
2. Смешать муку, сахар, ванильный сахар, соль и размельченные дрожжи.
3. Налить теплое молоко и размягченное масло. Перемешать.
Способ приготовления марципана:
1. Смолоть миндаль в муку.
2. В кастрюле на небольшом огне растворить сахар в воде.
3. Добавить миндаль и варить еще 3 минуты, постоянно помешивая.
4. Охладить смесь, после чего сформировать колбаску.
Формирование и выпекание пирога:
1. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см.
2. Равномерно выложить курагу. Завернуть одну сторону теста, чтобы сделать тонкую сторону.
3. С другой стороны завернуть чуть больше теста, выложив на него колбаску.
4. Сложить тесто до тонкой стороны, закрыть бока и оставить на 20-30 минут.
5. Выпекать штолен 45-50 минут при температуре 170 градусов.
6. Готовый штолен смазать сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой.
Для тех, кто не хочет делать много кулинарных операций, фудблогер julia_kopetsoni поделилась рецептом печенья "Штоленки". Опубликовано в Youtube.
Ингредиенты на 24 шт.
Мука – 260 г
Сахар – 100 г
Разрыхлитель – 8 г
Соль – щепотка
сливочное масло – 100 г
Кисломолочный творог – 130 г
Яйца – 1 шт
Ваниль
Сухофрукты – 300 г
Ром – 200 мл
Вода – 150 мл
Цедра апельсина
Для декора:
Сахарная пудра – 40 г
Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Все сухофрукты поместить в глубокую емкость, добавить цедру, залить водой и ромом. Довести до кипения, после чего остыть в течение 15 минут и слить лишнюю воду.
2. Размять творог. Добавить к нему ваниль, соль, яйцо и сахар, постоянно помешивая.
3. Добавить размягченное сливочное масло и перемешать до однородности.
4. Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем.
5. Когда тесто стало однородной консистенции, добавить сухофрукты.
6. Сформовать печенье и выложить на противень. Выпекать 15 минут в хорошо разогретой духовке.
7. Помазать горячее печенье растопленным маслом и посыпать пудрой.
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