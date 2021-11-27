Рецепт рождественского штолена: классический и упрощенный вариант

Рождественские семейные праздники не обходятся без вкусной и ароматной выпечки. Одной из таких является штолен – мягкий десерт с большим количеством сухофруктов. Рождественский штолен обязательно нужно печь с детьми или внуками – процесс приготовления подарит приятные эмоции и праздничное настроение.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить классический и упрощенный вариант штолена.

Классический штолен с марципаном по рецепту oksana_matvieieva . Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты на 2 штолена:

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Мука – 500 г

Сахар – 100 г

Свежие дрожжи – 30 г

Сливочное масло – 150 г

Молоко – 250 мл

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Курага – 250 г

Темный ром – 50 мл

Соль – 7 г

Апельсиновая цедра

Для марципана:

Мигдлаь – 100 г

Сахар – 150 г

Вода – 40 мл

Для смазки:

Сахарная пудра – 2-3 ст. л.

Топленое сливочное масло – 25 г

Способ приготовления теста:

1. Нарезать сухофрукты кубиком и залить их ромом. Дать настояться 3 часа.

2. Смешать муку, сахар, ванильный сахар, соль и размельченные дрожжи.

3. Налить теплое молоко и размягченное масло. Перемешать.

Способ приготовления марципана:

1. Смолоть миндаль в муку.

2. В кастрюле на небольшом огне растворить сахар в воде.

3. Добавить миндаль и варить еще 3 минуты, постоянно помешивая.

4. Охладить смесь, после чего сформировать колбаску.

Формирование и выпекание пирога:

1. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см.

2. Равномерно выложить курагу. Завернуть одну сторону теста, чтобы сделать тонкую сторону.

3. С другой стороны завернуть чуть больше теста, выложив на него колбаску.

4. Сложить тесто до тонкой стороны, закрыть бока и оставить на 20-30 минут.

5. Выпекать штолен 45-50 минут при температуре 170 градусов.

6. Готовый штолен смазать сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой.

Для тех, кто не хочет делать много кулинарных операций, фудблогер julia_kopetsoni поделилась рецептом печенья "Штоленки". Опубликовано в Youtube.

Ингредиенты на 24 шт.

Мука – 260 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 8 г

Соль – щепотка

сливочное масло – 100 г

Кисломолочный творог – 130 г

Яйца – 1 шт

Ваниль

Сухофрукты – 300 г

Ром – 200 мл

Вода – 150 мл

Цедра апельсина

Для декора:

Сахарная пудра – 40 г

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Все сухофрукты поместить в глубокую емкость, добавить цедру, залить водой и ромом. Довести до кипения, после чего остыть в течение 15 минут и слить лишнюю воду.

2. Размять творог. Добавить к нему ваниль, соль, яйцо и сахар, постоянно помешивая.

3. Добавить размягченное сливочное масло и перемешать до однородности.

4. Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем.

5. Когда тесто стало однородной консистенции, добавить сухофрукты.

6. Сформовать печенье и выложить на противень. Выпекать 15 минут в хорошо разогретой духовке.

7. Помазать горячее печенье растопленным маслом и посыпать пудрой.

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