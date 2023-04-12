Рецепт сырной паски: три варианта наполнения
ДРУЗІ, ДІЛЮСЬ З ВАМИ РЕЦЕПТАМИ СИРНОЇ ПАСКИ
Ви вже визначились за яким рецептом будете готувати паску на Великдень?
Сирна паска з ваніллю, цукатами та родзинками
Сирна паска:
1 кг сиру (жирністю 9-15%)
160 г жовтка (8 шт.)
300 г сметани (1,2 склянки об'ємом 250 мл, жирністю 15-20%)
160 г цукру (0,8 склянки об'ємом 250 мл)
200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирністю 82%)
ванільний цукор або насіння ванілі (за бажанням)
Наповнювач:
100 г світлих родзинок (4 ст. л.)
100 г апельсинових цукатів (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або лісовий горіх)
Сирна паска з карамеллю та волоським горіхом
Сирна паска:
1 кг сиру 9-15%
160 г жовтка (8 шт.)
300 г сметани (жирністю 15-20%)
200 г вареного молока
200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирністю 82%)
***50-70 цукру (2-3 ст. л. з гіркою, за бажанням, якщо любите солодше)
Наповнювач:
150 г волоського горіха (5 ст. л., можна використовувати будь-який наповнювач за бажанням - цукати, сухофрукти, горіхи)
Сирна ягідна пасха з в'яленою вишнею
Сирна паска:
1 кг сиру (жирністю 9-15%)
200 г сметани (жирністю 15-20%)
200 г цукру (1 склянка об'ємом 250 мл)
200 г ягідного пюре (смородинове без кісточки, можна взяти чорничне, малинове або полуничне)
200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирністю 82%)
200 г яйця (4 шт.)
Наповнювач:
150 г в'яленої вишні (5 ст. л, або журавлини, можна взяти сухофрукти, цукати, горіхи)
Усім смачного!