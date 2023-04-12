ДРУЗІ, ДІЛЮСЬ З ВАМИ РЕЦЕПТАМИ СИРНОЇ ПАСКИ

Ви вже визначились за яким рецептом будете готувати паску на Великдень?

Сирна паска з ваніллю, цукатами та родзинками

Сирна паска:

1 кг сиру (жирністю 9-15%)

160 г жовтка (8 шт.)

300 г сметани (1,2 склянки об'ємом 250 мл, жирністю 15-20%)

160 г цукру (0,8 склянки об'ємом 250 мл)

200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирністю 82%)

ванільний цукор або насіння ванілі (за бажанням)

Наповнювач:

100 г світлих родзинок (4 ст. л.)

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100 г апельсинових цукатів (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або лісовий горіх)

Сирна паска з карамеллю та волоським горіхом

Сирна паска:

1 кг сиру 9-15%

160 г жовтка (8 шт.)

300 г сметани (жирністю 15-20%)

200 г вареного молока

200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирністю 82%)

***50-70 цукру (2-3 ст. л. з гіркою, за бажанням, якщо любите солодше)

Наповнювач:

150 г волоського горіха (5 ст. л., можна використовувати будь-який наповнювач за бажанням - цукати, сухофрукти, горіхи)

Сирна ягідна пасха з в'яленою вишнею

Сирна паска:

1 кг сиру (жирністю 9-15%)

200 г сметани (жирністю 15-20%)

200 г цукру (1 склянка об'ємом 250 мл)

200 г ягідного пюре (смородинове без кісточки, можна взяти чорничне, малинове або полуничне)

200 г вершкового масла (розм'якшеного, жирністю 82%)

200 г яйця (4 шт.)

Наповнювач:

150 г в'яленої вишні (5 ст. л, або журавлини, можна взяти сухофрукти, цукати, горіхи)

Усім смачного!