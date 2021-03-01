Как приготовить тирамису: простой рецепт итальянского десерта

Ресторатор Савелий Либкин – символ Одессы и одесской кухни. Вряд ли найдется хотя бы один человек, который приехав в Одессу, не посетил бы по крайне мере одно из его заведений.

Савва обожает готовить и часто делится рецептами своих фирменных блюд. Читателям OBOZREVATEL ресторатор рассказывает, как приготовить итальянский десерт тирамису – по его словам, справиться с этим блюдом сможет любой мужчина, который захочет порадовать свою женщину на 8 марта.

"Если вы думаете, что приготовить этот легендарный десерт под силу лишь дипломированным итальянским поварам, то я должен вас переубедить. Немного повозиться, конечно, придется, но чего не сделаешь ради любимой", – говорит Либкин.

Перед подачей посыпать тирамису просеянным какао. Источник: фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина.

Понадобится:

свежие яйца – 3 шт.

желток – 1 шт.

сахар – 100 г

маскарпоне – 500 г

готовое печенье "Савоярди" – 300 г

эспрессо – 250 мл

коньяк – 50 мл

какао – по вкусу

соль – щепотка

Как готовить:

Приготовить кофе. Когда эспрессо будет готов, добавить ложку сахара и дать напитку остыть в небольшой миске. Влить в кофе коньяк. Белки отделить от желтков. Отдельно взбить желтки с тремя столовыми ложками сахара. Добавить маскарпоне во взбитые желтки с сахаром, перемешивая снизу вверх, чтобы смесь не осела. Важный момент: используйте желтки и маскарпоне комнатной температуры. Белки охладить. Добавить в них щепотку соли. Взбить белки до плотной пены и добавить в них крем из маскарпоне, осторожно перемешивая снизу вверх. Собрать тирамису в керамическом или стеклянном лотке, чередуя слои крема с печеньем "Савоярди", пропитанным кофе с коньяком. Накрыть лоток листом пергамента и дать ему постоять несколько часов в холодильнике. Перед подачей на стол посыпать тирамису просеянным какао.

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