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Рецепт: творожный пирог с клубникой

1.2т
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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных фруктов и ягод. Сегодня предлагаем клубничный десерт от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

Оксана пишет, что это самый популярный пирог в ее блоге: "И это не удивительно: готовится очень быстро,получается у всех с первого раза, радует на вкус - нежнейшая ароматная начинка с тонким слоем рассыпчатого теста".

Ингредиенты

(для формы 22-24см)

Для теста:

  • 300гр муки

  • 130гр сахара

  • 120гр сливочного масла комнатной температуры

  • 1 крупное яйцо

  • 1 ч ложка разрыхлителя⠀

Для начинки:

  • 250гр рикотты (или другого творожного сыра/мягкого некислого творога)

  • 250гр клубники

  • 80гр сахарной пудры

⠀ Приготовление

  • Клубнику нарезать кубиками и перемешать с рикоттой и сахарной пудрой.

  • В глубокой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, яйцо и сливочное масло кубиками. Как бы протереть между пальцами тесто, чтобы получалась крошка.

  • Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой, выложить половину теста, чтобы закрыть дно и немного по краям. Далее выложить творожно-клубничную начинку и сверху оставшееся тесто, пропуская его через пальцы, чтобы получился эффект крошки.

  • Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

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Тема
Питание
Теги
рецепт продукты
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