Как и с чем приготовить тыквенный крем-суп: секреты самого осеннего блюда

Какое разнообразие овощей не было бы осенью, тыква все равно остается в топе. Чего только из нее не приготовишь: каши, булочки, пироги или мармелад. Но это ничто по сравнению с тыквенным крем-супом – любимым осенним блюдом. Попробовав хотя бы один раз, невозможно оторваться.

Редакция FoodOboz расскажет, как и с чем приготовить тыквенный суп, опираясь на советы экспертов.

Тыквенный суп с чечевицей по рецепту Анастасии Белоус, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Запеченная тыква

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Отварная чечевица

Чеснок – 1 зубчик

Кокосовое молоко

Морская соль и специи

Способ приготовления:

Порезать тыкву. Измельчить чеснок. Взбить все ингредиенты в чаше блендера. По желанию можно дополнительно поварить, чтобы суп был горячим.

Подавать с орешками, пармезаном, вялеными томатами, зеленью или яйцами.

Тыквенный суп с фетой по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Батат – 200 г

Лук- порей – 150 г

Морковь – 100 г

Чеснок – 3 зубчика

Вода кипяченая – 200-300 мл

Мускатный орех

Перец чили

Соль

Фета

Тыквенные семена

Способ приготовления:

Тыкву и батат очистить и порезать. Поставить выпекаться в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Порезать морковь и лук. Обжарить в кастрюле до мягкости. Положить батат и тыкву. Добавить специи и снять с огня. Налить немного кипяченой воды и взбить блендером. Подавать с фетой и семенами тыквы.

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