Как и с чем приготовить тыквенный крем-суп: секреты самого осеннего блюда
Какое разнообразие овощей не было бы осенью, тыква все равно остается в топе. Чего только из нее не приготовишь: каши, булочки, пироги или мармелад. Но это ничто по сравнению с тыквенным крем-супом – любимым осенним блюдом. Попробовав хотя бы один раз, невозможно оторваться.
Редакция FoodOboz расскажет, как и с чем приготовить тыквенный суп, опираясь на советы экспертов.
Тыквенный суп с чечевицей по рецепту Анастасии Белоус, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Запеченная тыква
Способ приготовления:
Порезать тыкву. Измельчить чеснок.
Взбить все ингредиенты в чаше блендера. По желанию можно дополнительно поварить, чтобы суп был горячим.
Подавать с орешками, пармезаном, вялеными томатами, зеленью или яйцами.
Тыквенный суп с фетой по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Тыква – 400 г
Батат – 200 г
Лук- порей – 150 г
Морковь – 100 г
Чеснок – 3 зубчика
Вода кипяченая – 200-300 мл
Мускатный орех
Соль
Фета
Тыквенные семена
Способ приготовления:
Тыкву и батат очистить и порезать. Поставить выпекаться в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов.
Порезать морковь и лук. Обжарить в кастрюле до мягкости.
Положить батат и тыкву. Добавить специи и снять с огня.
Налить немного кипяченой воды и взбить блендером.
Подавать с фетой и семенами тыквы.
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