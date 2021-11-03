Как и с чем приготовить тыквенный крем-суп: секреты самого осеннего блюда

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,8 т.
Как и с чем приготовить тыквенный крем-суп: секреты самого осеннего блюда

Какое разнообразие овощей не было бы осенью, тыква все равно остается в топе. Чего только из нее не приготовишь: каши, булочки, пироги или мармелад. Но это ничто по сравнению с тыквенным крем-супом – любимым осенним блюдом. Попробовав хотя бы один раз, невозможно оторваться.

Редакция FoodOboz расскажет, как и с чем приготовить тыквенный суп, опираясь на советы экспертов.

Тыквенный суп с чечевицей по рецепту Анастасии Белоус, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Тыквенный суп с чечевицей

Ингредиенты:

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Тыкву нужно предварительно запечь, а чечевицу отварить

Способ приготовления:

  1. Порезать тыкву. Измельчить чеснок.

  2. Взбить все ингредиенты в чаше блендера. По желанию можно дополнительно поварить, чтобы суп был горячим.

Подавать с орешками, пармезаном, вялеными томатами, зеленью или яйцами.

Тыквенный суп с фетой по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Рецепт тыквенного супа с фетой

Ингредиенты:

Тыкву и батат нужно предварительно запечь в духовке

Способ приготовления:

  1. Тыкву и батат очистить и порезать. Поставить выпекаться в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов.

  2. Порезать морковь и лук. Обжарить в кастрюле до мягкости.

  3. Положить батат и тыкву. Добавить специи и снять с огня.

  4. Налить немного кипяченой воды и взбить блендером.

  5. Подавать с фетой и семенами тыквы.

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