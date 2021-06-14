Самая демократичная и доступная замороженная рыба в Украине - минтай. Диетологи отмечают, что украинцы недооценивают эту рыбу и мало используют ее в приготовлении блюд, а ведь минтай имеет множество полезных свойств. В частности:

- Содержит белок и йод – важнейшие материалы для строительства клеток, что особенно важно для беременных женщин, детей, стариков и людей, перенесших Covid;

-улучшает состояние кожи, костей, зубов, волос и ногтей;

- стимулирует работу мозга и нормализует зрение;

- детям вводят в рацион минтай с 8 месяцев, благодаря его легкой усвояемости;

- минтай – натуральная рыба, которая обитает на самом севере Тихого океана, на Аляске. Это не искусственно выращенная рыба из садков, а "дикая", обитающая в естественных условиях.

- минтай доступен по цене. Это связано с его плодовитостью, это одна из самых распространенных промысловых рыб из северных морей. Ежегодно в мире вылавливается несколько миллионов тонн минтая.

Украинцы давно увязали минтай со стереотипом: рыбный день – это жаренный или вареный минтай. Но нейтральный вкус и нежное мясо этого вида тресковых отлично подходит и для более интересных рецептов. Целая команда известных кулинаров Украины готовит из минтая вкусные и полезные блюда в рамках новой платформы рыбных рецептов EASYFISH . CLUB. Мы отобрали несколько из них.

Филе минтая с овощами кари от Ольги Мартыновской

Ингредиенты:

- 200 г филе минтая

- 100 г брокколи

- 50 г стручков молодого зеленого горошка

- 2 ст. л. кокосового масла

- 250 мл кокосового молока

- 1 ст. л. карри паста

- 1 луковица

- 2 сладких перца

- лемонграсс

- корень куркумы

- половина цукини

- 200 г шиитаке

- 1 ч. л. соевого соуса

- зелень по вкусу.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю налить воды и поставить на огонь. Нарезать брокколи, бросить в кастрюлю и добавить ростки зеленого горошка. Проварить, достать и охладить.

На сковороде растопить кокосовое масло, добавить 1 ст. л карри пасты. Нарезать лук и высыпать на сковороду с маслом.

Нарезать дольками сладкий перец, кубиками цукини, мелко корень куркумы и лемонграсс. Добавить в сковороду и перемешать, долить немного кокосового молока.

Во второй сковороде растопить кокосовое масло, прожарить на нем нарезанные грибы шиитаке. Через пару минут грибы добавить к овощам.

Нарезать филе минтая. Кусочки рыбы, брокколи и стручки молодого горошка также переложить в сковороду к овощам. Через 2 минуты перевернуть филе. Готовить еще 8-10 минут.

Готовое блюдо украсить зеленью.

Маффины с минтаем от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

- 500 г минтая,

- 100 г моцареллы,

- 1 яйцо,

- 120 г лука порей,

- 15 г масла гхи,

- 50 г белого хлеба,

- 15 мл оливкового масла,

- 150 г креветок (по желанию),

- соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Промокните в масле чиабатту или белый хлеб. Параллельно спассеруйте лук в топленом масле.

Измельчите филе минтая в мясорубке, затем добавьте лук и хлеб в масле. К фаршу добавьте яйцо, соль, перец по вкусу и перемешайте. Если вы готовите маффины с креветками, отрежьте от креветок хвостики, отложите их для украшения маффина, а остальные креветки порежьте и добавьте в фарш.

Готовый фарш поместите в формочки. По желанию воткните в маффин хвостик креветки и посыпьте моцареллой.

Отправьте маффины в разогретую до 180 °С градусов духовку на 20 мин.

Пирог из минтая

Ингредиенты:

- 350 г филе минтая,

- 350 г филе лосося Аляски,

- 25 г сливочного масла,

- 700 г очищенного картофеля,

- 150 г нарезанных кабачков,

- 200 мл овощного бульона,

- 1 лавровый лист,

- 200 мл сухого белого вина,

- 2 ст. л. кукурузной муки, смешанной с 3 ст. л. сливок или молока,

- 75 г зеленого горошка,

- 1 ст. л. нарезанного укропа,

- 3–4 ст. л. молока,

- cоль и молотый черный перец.

Способ приготовления

Разогрейть духовку до 190°C. Смазать маслом жаростойкую форму для выпечки. Варить картофель в слегка подсоленной кипящей воде 20 мину. Отварить кабачки в течение 5 минут и просушить их.

Положить рыбное филе в кастрюлю с бульоном, добавить лавровый лист и кусочек масла. Варить 5–6 минут до готовности. Шумовкой переложить рыбу в форму для выпечки.

Налить белое вино в кастрюлю с бульоном, где варилась рыба. Достать оттуда лавровый лист. Добавить кукурузную муку и нагревать, помешивая, до загустевания. Добавить горох, кабачки и укроп, перец и соль. Залить этой смесью рыбу в форме для выпечки.

Слить воду из картофеля, добавить туда молоко и масло - приготовить пюре. Посолить и поперчить его.

Выложить пюре на рыбу, залитую тестом, закрывая всю поверхность формы. Поставить пирог в духовку и выпекать 25–30 минут до появления золотисто-коричневой корочки.

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