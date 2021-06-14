Самая демократичная и доступная замороженная рыба в Украине - минтай. Диетологи отмечают, что украинцы недооценивают эту рыбу и мало используют ее в приготовлении блюд, а ведь минтай имеет множество полезных свойств. В частности:
- Содержит белок и йод – важнейшие материалы для строительства клеток, что особенно важно для беременных женщин, детей, стариков и людей, перенесших Covid;
-улучшает состояние кожи, костей, зубов, волос и ногтей;
- стимулирует работу мозга и нормализует зрение;
- детям вводят в рацион минтай с 8 месяцев, благодаря его легкой усвояемости;
- минтай – натуральная рыба, которая обитает на самом севере Тихого океана, на Аляске. Это не искусственно выращенная рыба из садков, а "дикая", обитающая в естественных условиях.
- минтай доступен по цене. Это связано с его плодовитостью, это одна из самых распространенных промысловых рыб из северных морей. Ежегодно в мире вылавливается несколько миллионов тонн минтая.
Украинцы давно увязали минтай со стереотипом: рыбный день – это жаренный или вареный минтай. Но нейтральный вкус и нежное мясо этого вида тресковых отлично подходит и для более интересных рецептов. Целая команда известных кулинаров Украины готовит из минтая вкусные и полезные блюда в рамках новой платформы рыбных рецептов EASYFISH . CLUB. Мы отобрали несколько из них.
Филе минтая с овощами кари от Ольги Мартыновской
Ингредиенты:
- 200 г филе минтая
- 100 г брокколи
- 50 г стручков молодого зеленого горошка
- 2 ст. л. кокосового масла
- 250 мл кокосового молока
- 1 ст. л. карри паста
- 1 луковица
- 2 сладких перца
- лемонграсс
- корень куркумы
- половина цукини
- 200 г шиитаке
- 1 ч. л. соевого соуса
- зелень по вкусу.
Способ приготовления:
В большую кастрюлю налить воды и поставить на огонь. Нарезать брокколи, бросить в кастрюлю и добавить ростки зеленого горошка. Проварить, достать и охладить.
На сковороде растопить кокосовое масло, добавить 1 ст. л карри пасты. Нарезать лук и высыпать на сковороду с маслом.
Нарезать дольками сладкий перец, кубиками цукини, мелко корень куркумы и лемонграсс. Добавить в сковороду и перемешать, долить немного кокосового молока.
Во второй сковороде растопить кокосовое масло, прожарить на нем нарезанные грибы шиитаке. Через пару минут грибы добавить к овощам.
Нарезать филе минтая. Кусочки рыбы, брокколи и стручки молодого горошка также переложить в сковороду к овощам. Через 2 минуты перевернуть филе. Готовить еще 8-10 минут.
Готовое блюдо украсить зеленью.
Маффины с минтаем от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- 500 г минтая,
- 100 г моцареллы,
- 1 яйцо,
- 120 г лука порей,
- 15 г масла гхи,
- 50 г белого хлеба,
- 15 мл оливкового масла,
- 150 г креветок (по желанию),
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Промокните в масле чиабатту или белый хлеб. Параллельно спассеруйте лук в топленом масле.
Измельчите филе минтая в мясорубке, затем добавьте лук и хлеб в масле. К фаршу добавьте яйцо, соль, перец по вкусу и перемешайте. Если вы готовите маффины с креветками, отрежьте от креветок хвостики, отложите их для украшения маффина, а остальные креветки порежьте и добавьте в фарш.
Готовый фарш поместите в формочки. По желанию воткните в маффин хвостик креветки и посыпьте моцареллой.
Отправьте маффины в разогретую до 180 °С градусов духовку на 20 мин.
Пирог из минтая
Ингредиенты:
- 350 г филе минтая,
- 350 г филе лосося Аляски,
- 25 г сливочного масла,
- 700 г очищенного картофеля,
- 150 г нарезанных кабачков,
- 200 мл овощного бульона,
- 1 лавровый лист,
- 200 мл сухого белого вина,
- 2 ст. л. кукурузной муки, смешанной с 3 ст. л. сливок или молока,
- 75 г зеленого горошка,
- 1 ст. л. нарезанного укропа,
- 3–4 ст. л. молока,
- cоль и молотый черный перец.
Способ приготовления
Разогрейть духовку до 190°C. Смазать маслом жаростойкую форму для выпечки. Варить картофель в слегка подсоленной кипящей воде 20 мину. Отварить кабачки в течение 5 минут и просушить их.
Положить рыбное филе в кастрюлю с бульоном, добавить лавровый лист и кусочек масла. Варить 5–6 минут до готовности. Шумовкой переложить рыбу в форму для выпечки.
Налить белое вино в кастрюлю с бульоном, где варилась рыба. Достать оттуда лавровый лист. Добавить кукурузную муку и нагревать, помешивая, до загустевания. Добавить горох, кабачки и укроп, перец и соль. Залить этой смесью рыбу в форме для выпечки.
Слить воду из картофеля, добавить туда молоко и масло - приготовить пюре. Посолить и поперчить его.
Выложить пюре на рыбу, залитую тестом, закрывая всю поверхность формы. Поставить пирог в духовку и выпекать 25–30 минут до появления золотисто-коричневой корочки.
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