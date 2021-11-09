Рецепты полезных фрикаделек для быстрого ужина: топ-2
Снова ломаете голову и не знаете, что приготовить на ужин? А хочется, чтобы было и быстро, и полезно. В таком случае приготовьте фрикадельки. Они всегда получаются очень сочными и нежными. А в сочетании с любимым гарниром – еще и сытными.
Редакция FoodOboz поделится вариантами фрикаделек для ужина. Опубликовано на сайте EatThis.
Греческие фрикадельки фаршированные фетой
Ингредиенты:
Фарш из индейки – 450 г
Лимонный сок – 2 ст. л.
Цедра лимона – 2 ст. л.
Чеснок – 2 зубчика
Сушеный орегано – 2 ч. л.
Вустерский соус – 1 ч. л.
Фета
Для соуса:
Йогурт – 3\4 ст.
Лимонная цедра – 1 ч. л.
Чеснок – 1 зубчик
Соль
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для фрикадлек.
2. Отдельно нарезать кубикам фету.
3. Сформировать шарики, в середину которых положи кубик феты.
4. Обжарить с обеих сторон.
5. Для соуса: смешать все ингредиенты. Подавать вместе с фрикадельками.
Фрикадельки из лимонного кардамона с чесночным соусом тахини
Ингредиенты:
Фарш из баранины – 450 г
Чеснок – 2 зубчика
Яйца – 1 шт
Цедра 1 лимона
Кедровые орехи – 1\3 ст.
Красный лук
Свежая кинза
Соль
Перец
Корица
Кардомон
Для соуса:
Тахини – 1\2 ст
Чеснок – 1 зубчик
Сок 1 лимона
Теплая вода – 1\4 ст.
Соль
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Лук, чеснок и зелень измельчить.
3. Отдельно взбить яйцо.
4. Смешать все ингредиенты для фрикаделек. Сформировать шарики.
5. Обжарить фрикадельку с обеих сторон.
6. Выложить на противень и запекать в духовке примерно 12-15 минут.
7. Для соуса смешать все игредиены и доливать постепенно воду, чтобы получить достаточно жидкую массу.
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