Рецепты полезных фрикаделек для быстрого ужина: топ-2

Снова ломаете голову и не знаете, что приготовить на ужин? А хочется, чтобы было и быстро, и полезно. В таком случае приготовьте фрикадельки. Они всегда получаются очень сочными и нежными. А в сочетании с любимым гарниром – еще и сытными.

Редакция FoodOboz поделится вариантами фрикаделек для ужина. Опубликовано на сайте EatThis.

Греческие фрикадельки фаршированные фетой

Ингредиенты:

Фарш из индейки – 450 г

Лимонный сок – 2 ст. л.

Цедра лимона – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Сушеный орегано – 2 ч. л.

Вустерский соус – 1 ч. л.

Фета

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Для соуса:

Йогурт – 3\4 ст.

Лимонная цедра – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для фрикадлек.

2. Отдельно нарезать кубикам фету.

3. Сформировать шарики, в середину которых положи кубик феты.

4. Обжарить с обеих сторон.

5. Для соуса: смешать все ингредиенты. Подавать вместе с фрикадельками.

Фрикадельки из лимонного кардамона с чесночным соусом тахини

Ингредиенты:

Фарш из баранины – 450 г

Чеснок – 2 зубчика

Яйца – 1 шт

Цедра 1 лимона

Кедровые орехи – 1\3 ст.

Красный лук

Свежая кинза

Соль

Перец

Корица

Кардомон

Для соуса:

Тахини – 1\2 ст

Чеснок – 1 зубчик

Сок 1 лимона

Теплая вода – 1\4 ст.

Соль

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 175 градусов.

2. Лук, чеснок и зелень измельчить.

3. Отдельно взбить яйцо.

4. Смешать все ингредиенты для фрикаделек. Сформировать шарики.

5. Обжарить фрикадельку с обеих сторон.

6. Выложить на противень и запекать в духовке примерно 12-15 минут.

7. Для соуса смешать все игредиены и доливать постепенно воду, чтобы получить достаточно жидкую массу.

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