Рецепты полезных фрикаделек для быстрого ужина: топ-2

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,5 т.
Рецепты полезных фрикаделек для быстрого ужина: топ-2

Снова ломаете голову и не знаете, что приготовить на ужин? А хочется, чтобы было и быстро, и полезно. В таком случае приготовьте фрикадельки. Они всегда получаются очень сочными и нежными. А в сочетании с любимым гарниром – еще и сытными.

Редакция FoodOboz поделится вариантами фрикаделек для ужина. Опубликовано на сайте EatThis.

Греческие фрикадельки фаршированные фетой

Ингредиенты:

  • Фарш из индейки – 450 г

  • Лимонный сок – 2 ст. л.

  • Цедра лимона – 2 ст. л.

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Сушеный орегано – 2 ч. л.

  • Вустерский соус – 1 ч. л.

  • Фета

Фрикадельки с сыром фетой
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Для соуса:

  • Йогурт – 3\4 ст.

  • Лимонная цедра – 1 ч. л.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Соль

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для фрикадлек.

2. Отдельно нарезать кубикам фету.

3. Сформировать шарики, в середину которых положи кубик феты.

4. Обжарить с обеих сторон.

5. Для соуса: смешать все ингредиенты. Подавать вместе с фрикадельками.

Фрикадельки из лимонного кардамона с чесночным соусом тахини

Ингредиенты:

  • Фарш из баранины – 450 г

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Яйца – 1 шт

  • Цедра 1 лимона

  • Кедровые орехи – 1\3 ст.

  • Красный лук

  • Свежая кинза

  • Соль

  • Перец

  • Корица

  • Кардомон

Для соуса:

  • Тахини – 1\2 ст

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Сок 1 лимона

  • Теплая вода – 1\4 ст.

  • Соль

Фрикадельки в чесночном соусе из тахини

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 175 градусов.

2. Лук, чеснок и зелень измельчить.

3. Отдельно взбить яйцо.

4. Смешать все ингредиенты для фрикаделек. Сформировать шарики.

5. Обжарить фрикадельку с обеих сторон.

6. Выложить на противень и запекать в духовке примерно 12-15 минут.

7. Для соуса смешать все игредиены и доливать постепенно воду, чтобы получить достаточно жидкую массу.

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