Все больше расширяется список свежей весенней зелени и овощей на нашем столе. К продуктам, которые добавляют весенний цвет блюдам и повышают их пищевую ценность относят ревень. Как раз начинается сезон.

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Ревень – это овощ, но из-за того, что он имеет кисло-сладкий вкус его часто используют в десертах, сладких хлебобулочных изделиях. Съедобной частью растения являются сочные и мясистые черешки листьев, которые могут иметь разную окраску. Сорта с зелеными черешками кисловатые на вкус; ревень с розовыми и красными черешками менее кислый.⁣⁣⠀

В чем ценность ревеня?

Как и другие овощи, он богат клетчаткой и пектином. В 100 г черешков содержится 14,0% суточной нормы пектина и 12,8% клетчатки. В черешках находится небольшое количество крахмала (в 100 г – 0,22 г) и сахарозы (0,1 г).В ревене высокое содержание витамина К, который регулирует свертываемость крови - до 25% суточной потребности и небольшое количество витамина С (десятая часть суточной нормы в 100 г). Среди минералов больше всего солей кальция, калия, марганца и хрома.⁣⁣⠀

Кислый вкус ревеня дает большое количество органических кислот – яблочной, лимонной и щавелевой. В молодых черешках преобладают яблочная и лимонная кислоты, а в старых содержание их падает, зато накапливается много щавелевой кислоты. В результате черенки становятся грубыми, твердыми и малопригодными для еды.⁣⁣⠀

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Ревень часто используют как начинку в сладких пирогах, делают из него варенье, цукаты, джем. Корица, имбирь, клубника, яблоки и другие фрукты хорошо сочетаются с ревенем и позволяют уменьшить количество сахара, которое добавляется в блюда. Делают из него освежающие напитки, компот, кисель, добавляют в соусы. Вместе с другими овощами ревень можно использовать как гарнир к мясу, рыбе и птице.⁣⁣⠀

Здорового и вкусного Вам питания!

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