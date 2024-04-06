Рис с крапивой – это не только вкусное, но и очень интересное блюдо, которое придаст прекрасное весеннее настроение всем, кто его будет пробовать. А еще, это блюдо является постным, что очень актуально, ведь большинство христиан придерживается Великого поста.

Рецептом такого необычного блюда поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как приготовить рис с этим растением так, чтобы он получился вкусный и рассыпчатый.

Ингредиенты

Рис – 100 гр

Молодая крапива – 300 гр

Зеленый лук – 1 пучок

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Вода – 400 мл

Соль

Перец

Орегано

Способ приготовления

1.Крапиву заливаем кипятком на 1-3 минуты, промываем, разбираем на листики и измельчаем.

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2. 1-2 ст.л. масла разогреваем в небольшой кастрюле. Добавляем нашинкованный зеленый лук и обжариваем в течение трех минут, после чего добавляем крапиву.

3. Добавляем промытый рис, соль и перец. Перемешиваем.

4. Добавляем 400 мл кипятка, перемешиваем, накрываем крышкой и варим до испарения всей жидкости.

5. Добавляем измельченную зелень, перемешиваем и подаем на стол. Кстати, крапиву можно заменить шпинатом.

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