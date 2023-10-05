Когда в воздухе запах грибов – это значит, что пришла осень. Такой продукт лучше всего использовать для приготовления ризотто. Блюдо получается очень сочное и сытное – идеально подходит для обеда.

Идея приготовления ризотто с белыми грибами опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Особого вкуа добавляет вино.

Ингредиенты:

сушеные белые грибы – 100 г

грибы – 2 шт (можно взять любые)

лук – 1 шт

Видео дня

чеснок – 1 зубчик

бульон мясной – 400 мл

вино – 250 мл

вода из грибов – 2 черпака

масло сливочное – 20 г

сыр пармезан – 100 г

рис для ризотто – 150 г

Способ приготовления:

1. Сушеные грибы заливаем крутым кипятком на 15 минут (воду потом не сливаем).

2. Половину грибов измельчить. Другую половину – нарезать большими кусочками.

3. Лук с чесноком измельчить.

4. Сушеные грибы также разделить, нарезать мелко и побольше кусочками.

5. На сливочном масле обжарить лук с чесноком на антипригарной сковороде.

6. Добавляем замоченные белые и все остальные грибы.

7. Обжариваем до золотистой корочки.

8. Добавляем рис, перемешиваем и жарим 1 минутку, чтобы рис впитал в себя аромат.

9. Добавляем 2 черпака воды из грибов.

10. Добавляем белое вино и соль, ждем минут 5, чтобы испарился алкоголь.

11. Добавляем бульон половину, накрываемой крышкой и ждем пока рис впитает в себя всю жидкость.

12. Если рис еще жесткий на вкус – добавляем еще бульон и готовим к готовности.

13. Добавляем 50 г пармезана на сковороде, перемешиваем.

14. Подаем в тарелке и посыпаем еще пармезаном.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: