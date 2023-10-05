Ризотто на обед с белыми грибами: вкуснее плова
Когда в воздухе запах грибов – это значит, что пришла осень. Такой продукт лучше всего использовать для приготовления ризотто. Блюдо получается очень сочное и сытное – идеально подходит для обеда.
Идея приготовления ризотто с белыми грибами опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Особого вкуа добавляет вино.
Ингредиенты:
- сушеные белые грибы – 100 г
- грибы – 2 шт (можно взять любые)
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- бульон мясной – 400 мл
- вино – 250 мл
- вода из грибов – 2 черпака
- масло сливочное – 20 г
- сыр пармезан – 100 г
- рис для ризотто – 150 г
Способ приготовления:
1. Сушеные грибы заливаем крутым кипятком на 15 минут (воду потом не сливаем).
2. Половину грибов измельчить. Другую половину – нарезать большими кусочками.
3. Лук с чесноком измельчить.
4. Сушеные грибы также разделить, нарезать мелко и побольше кусочками.
5. На сливочном масле обжарить лук с чесноком на антипригарной сковороде.
6. Добавляем замоченные белые и все остальные грибы.
7. Обжариваем до золотистой корочки.
8. Добавляем рис, перемешиваем и жарим 1 минутку, чтобы рис впитал в себя аромат.
9. Добавляем 2 черпака воды из грибов.
10. Добавляем белое вино и соль, ждем минут 5, чтобы испарился алкоголь.
11. Добавляем бульон половину, накрываемой крышкой и ждем пока рис впитает в себя всю жидкость.
12. Если рис еще жесткий на вкус – добавляем еще бульон и готовим к готовности.
13. Добавляем 50 г пармезана на сковороде, перемешиваем.
14. Подаем в тарелке и посыпаем еще пармезаном.
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