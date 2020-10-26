Ризотто, паста и жаркое: 7 интересных и вкусных блюд с тыквой

Тыква – один из самых полезных и вкусных овощей осени.

OBOZREVATEL подготовил семь сытных и интересных блюд с тыквой на любой вкус. Ризотто из тыквы, жаркое с мясом и даже паста – все в наших рецептах.

Тыква, запеченная с овощами

Вкуснейшее жаркое с овощами и королевой осени – тыквой.

Тыква с овощами. Источник: www.botanichka.ru

Ингредиенты:

картофель – 500г

сладкий перец – 4 шт

тыква – 500 г

морковь – 2 шт

лук репчатый – 2 шт

чеснок – 2 головки

растительное масла – 50 г

соль/перец – по вкусу

Приготовление: Тыкву почистить и нарезать некрупными ломтиками вместе с картофелем. Перец очистить от семян, разрезать на дольки по 4-6 частей. Морковь почистить, помыть и порезать соломкой, а лук – полукольцами. Все овощи сложить в миску. Чеснок не чистить – разрезать каждую поперек и положить к овощам. Затем залить маслом, добавить специи и соль, после чего перемешать – желательно, прямо рукой. Овощи выложить на противень с пергаментом или фольгой, выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов. Готовить до мягкости овощей.

Паста с тыквой

Народное итальянское блюдо с сезонным овощем.

Паста с тыквой. Источник: nevkucnogo.net

Ингредиенты:

любые макароны, можно спагетти – 180 г

небольшая тыква – 1 шт

сливки – 0,5 стакана

мед – 1 ст.л

натертый сыр – 50 г

соль, перец – по вкусу

сухой шалфей/ мускатный орех

Приготовление: Тыкву помыть и убрать семена, срезать шкурку, после чего порезать на небольшие кубики. Затем полить медом и перемешать, посыпать шалфеем и мускатным орехом. Выложить тыкву на противень с пергаментом, запекать в духовке до 180 градусов, затем достать и перемешать, после чего еще раз запечь на 15 минут.

Пока печется тыква, отварить пасту. К ней сделать соус, смешав теплые сливки, тертый сыр, посолить, добавить специи и немного измельченного чеснока. После этого все переложить в кастрюлю, прогреть и добавить тыкву.

Рагу с мясом и тыквой

Вкусный и сытный рецепт для осеннего ужина.

Рагу с тыквой и мясом. Источник: delo-vcusa.ru

Ингредиенты:

свинина – 1 кг мякоти

картофель – 3-4 шт

тыква – 700-800 г

бекон – 150 г

лук репчатый – 1 шт

чеснок – 3 дольки

помидоры – 4-5 шт

растительное масло – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Приготовление: Мясо хорошо помыть, нарезать некрупно, посолить, добавить приправы, перемешать и оставить мариноваться. Затем тыкву, картофель и бекон порезать кубиками, лук – полукольцами, чеснок измельчить через пресс. В сотейнике разогреть масло и выложить бекон, обжарить и убрать со сковороды. Затем положить половину мяса и обжаривать в течение восьми минут. Затем выложить вторую порцию мяса и тоже обжарить, затем добавить к бекону.

Лук и чеснок обжарить пять минут, добавить нарезанные помидоры, налить в сотейник стакан воды, положить бекон и мясо. После убавить огонь и тушить под крышкой десять минут. После этого в сотейник добавить картофель и тыкву, готовить полчаса, посолив в самом конце.

Кукурузная каша с тыквой

Вкусная и полезная каша на завтрак или на полдник.

Кукурузная каша с тыквой и молоком. Источник: delo-vcusa.ru

Ингредиенты:

кукурузная крупа – полстакана

вода — 2 стакана

тыква — 300 г

сахар — 1 ст. л

мед — по вкусу

сливочное масло — по вкусу

Приготовление: Вскипятите стакан воды с сахаром, затем всыпать кукурузную крупу и перемешать. Варить 15-20 минут, постоянно помешивая. Затем тыкву помыть и почистить от кожуры и семян. Мякоть нарезать небольшими кубиками, положить в отдельную кастрюлю, налить воду и тушить на среднем огне до мягкости тыквы. После приготовления размять в пюре и добавить кукурузную кашу.

Затем кашу заправить маслом и медом и все хорошо перемешать, каше дать настояться десять минут.

Рисовая каша с тыквой

Еще один рецепт вкусной и полезной тыквенной каши.

Рисовая каша с тыквой. Источник: zira.uz

Ингредиенты:

тыква — 1 кг

рис — 1 стакан

молоко — 1 л

сахар — 4-5 ст. л

сливочное масло — по вкусу

соль — по вкусу

вода

Приготовление: Тыкву помыть, удалить сердцевину и очистить. Порезать крупными кубиками, затем выложить в кастрюлю и залить водой, чтобы покрывало тыкву. Затем варить 20-30 минут до готовности на среднем огне. Затем слить воду, измельчить тыкву в блендере, залить молоком и перемешать.

После этого кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения, затем варить на медленном огне 30-40 минут, добавить соль и сахар, заправить сливочным маслом и дать настояться около часа.

Суп с сельдереем и тыквой

Суп – это всегда главное блюдо на обед. Тыквенный суп с сельдереем – яркое и вкусное блюдо осени.

Суп с сельдереем и тыквой. Источник: www.veselakorivka.ua

Ингредиенты

тыква – 0,5 кг

картофель – 2 шт

сельдерей – 0,1 кг

лук, морковь – 1 шт

масло растительное – 3 ст. л.

вода (овощной бульон) – 0,5 л

соль/зелень/специи – по вкусу

Приготовление: Картофель, тыкву, лук и морковь следует помыть, почистить, а затем обжарить на растительном масле, при этом первой положить тыкву. Затем добавляем сельдерей и перемешиваем, чтобы не прилипла ко дну. Затем все приправить специями и тушить несколько минут.

Овощи переложить в кастрюлю, залить горячей водой, посолить и закрыть крышкой. Суп варить 30 минут, готовность овощей проверять по моркови. Затем блендером перемешать овощи прямо в кастрюле, подавать его на стол с зеленью и гренками.

Ризотто с тыквой

И вновь – итальянское блюдо с тыквой, которое подойдет и для обеда, и для ужина.

Ризотто с тыквой и пармезаном. Источник: www.irenemilito.it

Ингредиенты:

тыква – 500 г

рис для ризотто – 200 г

репчатый лук – 1 шт

сливочное масло – 20 г

зубчик чеснока

куриный бульон – пол-литра бульона

тертый пармезан – 4 ст. л

оливковое масло – 1 ст. л

соль/перец

Приготовление: Тыкву помыть и почистить, затем нарезать небольшими кубиками и слегка сбрызнуть оливковым маслом, затем посолить и поперчить. Тыкву поставить в духовку до 200 градусов на 20 минут. Затем почистить лук и чеснок, мелко нарезать. В глубокую сковороду бросить кусочек сливочного масла, прожарить лук с чесноком до прозрачности. Высыпать рис и немного "прожарить" с чесноком и луком. Затем влить в рис бульон и дать ему провариться 15 минут. Однако, не вливать весь сразу – лучше по частям, чтобы дать рису хорошо провариться.

К рису добавить кубики тыквы, перемешать. После этого готовить ризотто еще 20-25 минут, затем выключить огонь и сверху на ризотто положить кусочек сливочного масла. При подаче посыпать рис тертым пармезаном.

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