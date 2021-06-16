Время приготовления: 30-45 минут

Порции: 4

Ингредиенты:

Тяжелая сковорода с толстым дном

200 гр. риса для ризотто/ризотто микс

1 средняя луковица

2-3 зубчика чеснока

150 мл красного столового вина

600 мл овощного бульона (отварить лук, морковь, лавровый лист, черный перец горошком, подсолить)

50 гр. жирного сливочного масла

2 ст. ложки оливкового масла

500 гр. морепродуктов: креветки, мидии, кальмары

100 гр. томатного соуса

100 гр. пармезана

Петрушка для украшения

Соль перец

Приготовление:

1.Мелко нарезаем лук и чеснок и обжариваем с 30 гр. сливочного масла и 2 ложками оливкового масла до прозрачности

2.Добавляем рис к луку с чесноком и обжариваем/прогреваем 1-2 минуты, до прозрачности риса

3.Добавляем 75 мл вина, потомить 2-3 минуты что бы спирт испарился, все пропиталось ароматами

4.Добавляем 2 ст. ложки томатного соуса

5.Начинаем вливать бульон порциями по 200 мл

6.Часто помешиваем, выпариваем жидкость

7.Добавляем морепродукты, остаток бульона, помешиваем

8.Добавляем оставшееся вино

9.Добавляем еще 20 гр. сливочного масла, 50 гр. пармезана, перемешиваем, выключаем

10.Рис важно не переварить (после добавления вина 13-15 минут на огне, до состояния аль денте)

11.Подаем в тарелке с легка углубленным дном, присыпаем остатком пармезана и украшаем изрубленной петрушкой

Приятного аппетита!

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