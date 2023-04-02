Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

Ароматные и пышные рогалики можно сделать без яиц, молока и масла. Вкусное тесто готовится на воде. Главное – правильно его замешать. Особенно актуальное такое блюдо будет для тех людей, которые соблюдают Пасхальный пост.

Идея приготовления постных сладких рогаликов опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • 90 мл масла
  • 100 мл воды теплой
  • 300 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • соль – щепотка
  • 2 ч.л. сахара
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Способ приготовления:

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

1. К теплой воде добавляем соль, сахар и масло.

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

2. Хорошо перемешиваем.

3. Высыпаем муку и разрыхлитель.

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

4. Замешиваем тесто, оставляем тесто под пищевой пленкой на 30 минут при комнатной температуре.

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

5. Раскатываем тесто, делим на треугольники.

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

6. Выкладываем начинку – она должна быть густой (варенье или вишня).

Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост

7. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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