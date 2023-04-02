Ароматные и пышные рогалики можно сделать без яиц, молока и масла. Вкусное тесто готовится на воде. Главное – правильно его замешать. Особенно актуальное такое блюдо будет для тех людей, которые соблюдают Пасхальный пост.

Идея приготовления постных сладких рогаликов опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

90 мл масла

100 мл воды теплой

300 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

соль – щепотка

2 ч.л. сахара

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Способ приготовления:

1. К теплой воде добавляем соль, сахар и масло.

2. Хорошо перемешиваем.

3. Высыпаем муку и разрыхлитель.

4. Замешиваем тесто, оставляем тесто под пищевой пленкой на 30 минут при комнатной температуре.

5. Раскатываем тесто, делим на треугольники.

6. Выкладываем начинку – она должна быть густой (варенье или вишня).

7. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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