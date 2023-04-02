Вкусные рогалики без яиц, масла и молока: можно есть в пост
Ароматные и пышные рогалики можно сделать без яиц, молока и масла. Вкусное тесто готовится на воде. Главное – правильно его замешать. Особенно актуальное такое блюдо будет для тех людей, которые соблюдают Пасхальный пост.
Идея приготовления постных сладких рогаликов опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 90 мл масла
- 100 мл воды теплой
- 300 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- соль – щепотка
- 2 ч.л. сахара
Способ приготовления:
1. К теплой воде добавляем соль, сахар и масло.
2. Хорошо перемешиваем.
3. Высыпаем муку и разрыхлитель.
4. Замешиваем тесто, оставляем тесто под пищевой пленкой на 30 минут при комнатной температуре.
5. Раскатываем тесто, делим на треугольники.
6. Выкладываем начинку – она должна быть густой (варенье или вишня).
7. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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