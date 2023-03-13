Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, творожного, слоеного, фило или заварного.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом рогаликов из универсального творожного теста.

Ингредиенты:

творог 5% – 300 г

сахарная пудра – 30 г

мука – 230-250 г

масло сливочное – 100 г

разрыхлитель – 5 г

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Начинку использовать по желанию.

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло слегка размять вилкой.

2. Добавить сахарную пудру и творог. Взбить блендером до однородной массы.

3. К полученной массе добавить муку и разрыхлитель. Замесить мягкое тесто. Разделить его на две части, завернуть каждуе в пленку и оставить в морозилке на 30 минут.

4. После этого раскатать каждую часть в круг, разделить на 12 частей. Сформировать рогалики с начинкой.

5. Выпекать рогалики при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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