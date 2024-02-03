Домашние рогалики с джемом: простой вкус, который любят все
Сладкий печеный рогалик – это вкус хорошо знакомый всем. Невероятное пирожное на два надкуса настолько вписалось в нашу жизнь, что теперь присутствует на миллионах столов просто в качестве вкусности к чаю.
Большинство из нас привыкли покупать рогалики в магазине, не желая "играть" с тестом. Однако домашние рогалики с густым джемом, приготовленные дома, просто кардинально отличаются от покупаемых. Именно поэтому фудблогер Фил Анна расширила поделиться рецептом домашних вкусностей в Instagram и предложила его повторить.
Ингредиенты
Смалец – 200 гр
Мука – 400 гр
Сметана – 200 гр
Сахарная пудра – 100 гр
Ингредиенты для начинки
Густое повидло – 100 гр
Способ приготовления
1. Смалец соединяем с мукой и перетираем руками в крошку.
2. Добавляем в крошку сметану и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным.
3. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2 часа.
4. Разделяем тесто на 4 равные части. Одну часть оставляем на столе, а остальную отправляем обратно в холодильник.
5. Раскатываем тонкий слой теста в форме круга и вырезаем из него треугольники.
6. Разлагаем на них начинку и формируем рогалики. Очень важно, чтобы начинка была густой.
7. Выкладываем рогалики на застеленный пергаментом противень и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.
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