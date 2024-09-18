Ролл с салями – это невероятный вариант закуски, который поразит всех и украсит любой праздничный стол. Это блюдо готовится просто, а его вид просто заставляет отведать хотя бы кусок.

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Как приготовить роллы с салями, в Instagram рассказала фудблогер Инна Лагомин. Как оказалось, для него нужны достаточно простые ингредиенты и немного магии.

Ингредиенты

Салями сырокопченая

Крем-творог – 1 уп.

Оливки – 120 гр

Перец сладкий – ½ шт

Способ приготовления

1.Обрабатывающую доску покрываем пищевой пленкой, и выкладываем на нее колбасу, заходя каждым кружочком на предыдущий.

2. Сверху выкладываем крем-сыр.

3. Нарезаем оливки на кружочки и выкладываем на крем-сыр.

4. Красный перец нарезаем на маленькие кубики и добавляем к начинке.

5. Заворачиваем в рулет с помощью пленки.

6. Отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

7. Достаем, снимаем пленку и нарезаем на порционные куски.

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