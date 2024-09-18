Ролл с салями: быстрая и красивая закуска для праздничного стола
Ролл с салями – это невероятный вариант закуски, который поразит всех и украсит любой праздничный стол. Это блюдо готовится просто, а его вид просто заставляет отведать хотя бы кусок.
Как приготовить роллы с салями, в Instagram рассказала фудблогер Инна Лагомин. Как оказалось, для него нужны достаточно простые ингредиенты и немного магии.
Ингредиенты
- Салями сырокопченая
- Крем-творог – 1 уп.
- Оливки – 120 гр
- Перец сладкий – ½ шт
Способ приготовления
1.Обрабатывающую доску покрываем пищевой пленкой, и выкладываем на нее колбасу, заходя каждым кружочком на предыдущий.
2. Сверху выкладываем крем-сыр.
3. Нарезаем оливки на кружочки и выкладываем на крем-сыр.
4. Красный перец нарезаем на маленькие кубики и добавляем к начинке.
5. Заворачиваем в рулет с помощью пленки.
6. Отправляем в морозильную камеру на 30 минут.
7. Достаем, снимаем пленку и нарезаем на порционные куски.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты роллов: