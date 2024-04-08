Роллини с мясной начинкой: популярный перекус из теста фило на скорую руку
Роллини – это популярный во многих странах мира вид выпечки, готовящийся из множества разнообразных начинок. Именно поэтому это настолько популярное блюдо, которое отлично подойдет как для перекуса, так и в качестве завтрака.
Фудблогер с ником tastystories.feed в своем Instagram опубликовала рецепт приготовления роллины с мясной начинкой из теста фило.
Ингредиенты
- Мясной фарш – 1 кг
- Лук – 1 шт
- Тесто фило – 6 листков
- Сливочное масло – 40 гр
- Желток – 1 шт
- Кунжут – горсть
- Твердый сыр – 200 гр
- Соль – щепотка
- Приправа к мясу – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Фарш с нарезанным луком обжариваем в течение 15 минут.
2. Добавляем соль и приправу к мясу.
3. Лист теста фило смазываем растопленным сливочным маслом.
4. Выкладываем начинку с двух сторон листа теста.
5. Посыпаем натертым сыром.
6. Заворачиваем с обеих сторон внутрь.
7. Смазываем желтком и сразу посыпаем кунжутом.
8. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.