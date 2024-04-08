Роллини – это популярный во многих странах мира вид выпечки, готовящийся из множества разнообразных начинок. Именно поэтому это настолько популярное блюдо, которое отлично подойдет как для перекуса, так и в качестве завтрака.

Фудблогер с ником tastystories.feed в своем Instagram опубликовала рецепт приготовления роллины с мясной начинкой из теста фило.

Ингредиенты

Мясной фарш – 1 кг

Лук – 1 шт

Тесто фило – 6 листков

Сливочное масло – 40 гр

Желток – 1 шт

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Кунжут – горсть

Твердый сыр – 200 гр

Соль – щепотка

Приправа к мясу – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Фарш с нарезанным луком обжариваем в течение 15 минут.

2. Добавляем соль и приправу к мясу.

3. Лист теста фило смазываем растопленным сливочным маслом.

4. Выкладываем начинку с двух сторон листа теста.

5. Посыпаем натертым сыром.

6. Заворачиваем с обеих сторон внутрь.

7. Смазываем желтком и сразу посыпаем кунжутом.

8. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.