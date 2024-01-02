2024-й год – год Дракона. А дракон, как известно, существо плотоядное. Так что ни один праздничный стол в этом году не может обойтись без изысканных мясных блюд. Кроме этого, дракон дышит огнем, то есть блюдо должно быть с перчинкой.

Рецептом одного из них в Instagram поделился фудблогер pava_vb. Он предложил идеальный рецепт ребрышек, которые станут звездой праздничного стола.

Ингредиенты

Ребра – 1,5 кг

Копченая паприка – 0,5 ч.л.

Сухой чеснок – 0,5 ч.л.

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Кориандр молотый – ½ ч.л.

Специи для свинины – 1 ч.л.

Чили – ½ ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Соевый соус – 3 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Мед – 3 ст.л.

Ананас среднего размера – 1 шт.

Способ приготовления

1. Соединить все сухие специи.

2. Соединить соевый соус, 1 ст.л. меда и горчицы. Сделать глазурь.

3. Замариновать ребра.

4. Ананас почистить и смазать 2 ст. меда, добавить чили.

5. Обернуть ананас ребрами, накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на полтора часа.

6. Снять фольгу и готовить в течение 20 минут при 200 градусах.

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