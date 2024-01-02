Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.
2024-й год – год Дракона. А дракон, как известно, существо плотоядное. Так что ни один праздничный стол в этом году не может обойтись без изысканных мясных блюд. Кроме этого, дракон дышит огнем, то есть блюдо должно быть с перчинкой.
Рецептом одного из них в Instagram поделился фудблогер pava_vb. Он предложил идеальный рецепт ребрышек, которые станут звездой праздничного стола.
Ингредиенты
- Ребра – 1,5 кг
- Копченая паприка – 0,5 ч.л.
- Сухой чеснок – 0,5 ч.л.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
- Специи для свинины – 1 ч.л.
- Чили – ½ ч.л.
- Соль – 2 ч.л.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Мед – 3 ст.л.
- Ананас среднего размера – 1 шт.
Способ приготовления
1. Соединить все сухие специи.
2. Соединить соевый соус, 1 ст.л. меда и горчицы. Сделать глазурь.
3. Замариновать ребра.
4. Ананас почистить и смазать 2 ст. меда, добавить чили.
5. Обернуть ананас ребрами, накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на полтора часа.
6. Снять фольгу и готовить в течение 20 минут при 200 градусах.
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