Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

2024-й год – год Дракона. А дракон, как известно, существо плотоядное. Так что ни один праздничный стол в этом году не может обойтись без изысканных мясных блюд. Кроме этого, дракон дышит огнем, то есть блюдо должно быть с перчинкой.

Рецептом одного из них в Instagram поделился фудблогер pava_vb. Он предложил идеальный рецепт ребрышек, которые станут звездой праздничного стола.

Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

Ингредиенты

  • Ребра – 1,5 кг
  • Копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • Сухой чеснок – 0,5 ч.л.
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  • Кориандр молотый – ½ ч.л.
  • Специи для свинины – 1 ч.л.
  • Чили – ½ ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Ананас среднего размера – 1 шт.

Способ приготовления

Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

1. Соединить все сухие специи.

2. Соединить соевый соус, 1 ст.л. меда и горчицы. Сделать глазурь.

3. Замариновать ребра.

Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

4. Ананас почистить и смазать 2 ст. меда, добавить чили.

Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

5. Обернуть ананас ребрами, накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на полтора часа.

Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

6. Снять фольгу и готовить в течение 20 минут при 200 градусах.

Роскошные ребрышки с интересным вкусом станут настоящей звездой праздничного стола.

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