Роскошный бисквитный рулет тирамису: как приготовить популярный десерт по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Роскошный бисквитный рулет тирамису: как приготовить популярный десерт по-новому

Вряд ли есть те, кто не кушал знаменитый тирамису – любимый многими десерт с горьким привкусом кофе и нежным сливочным кремом. Классический вариант готовят на основе печенья савоярди. Есть рецепты, в которых вместо этого ингредиента используют слоеное тесто.

Также существует еще одна идея – десерт тирамису в виде рулета. В этом рецепте меняется основа на пышный бисквит, а также подача – более роскошная и эффектная.

Рецептом рулета в виде тирамису поделилась фудблогер Елена Обухова. Опубликовано в Instagram.

Рулет тирамису
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Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт

  • сахар – 120 г

  • мука – 120 г

  • соль

Для крема:

  • сыр маскарпоне – 500 г

  • сливки 33-35% – 150-250 мл

  • сахарная пудра – 80 г

  • черный шоколад – 50 г

Для пропитки:

  • охлажденный кофе – 200 мл

Способ приготовления:

1. Приготовление бисквита. В яйцах отделить белки от желтков.

2. Белки взбить с солью в плотную массу. Постепенно добавить сахар и взбивать до однородности.

3. Постепенно ввести желтки, продолжая взбивать.

Тесто для бисквита

4. Равномерно ввести муку и перемешать ложкой.

5. Тесто выложить на противень и выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут. Горячий бисквит перевернуть на другую сторону и положить на полотенце, а через 10 минут закрутить бисквит в рулет вместе с полотенцем. Оставить на несколько часов.

6. Приготовление пропитки. Заварить кофе: на 1,5 ч. л. кофе 200 мл воды и 2 ч. л. сахара. Охладить.

Кофе для пропитки

7. Приготовление крема. Маскарпоне перемешать до однородной массы.

8. Холодные сливки взбить до пышной массы.

9. Добавить к сливкам пудру.

Крем для десерта

10. Получившуюся массу постепенно ввести в маскарпоне и перемешать ложкой.

11. Формирование рулета. Бисквит равномерно пропитать и посыпать шоколадной крошкой.

12. Выложить часть крема и завернуть в рулет. Положить на 1 час в холодильник.

Формирование рулета

13. Украсить рулет оставшимся кремом и посыпать какао.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить трендовый десерт тирамису без выпечки и яиц.

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