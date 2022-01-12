Роскошный бисквитный рулет тирамису: как приготовить популярный десерт по-новому
Вряд ли есть те, кто не кушал знаменитый тирамису – любимый многими десерт с горьким привкусом кофе и нежным сливочным кремом. Классический вариант готовят на основе печенья савоярди. Есть рецепты, в которых вместо этого ингредиента используют слоеное тесто.
Также существует еще одна идея – десерт тирамису в виде рулета. В этом рецепте меняется основа на пышный бисквит, а также подача – более роскошная и эффектная.
Рецептом рулета в виде тирамису поделилась фудблогер Елена Обухова. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 4 шт
сахар – 120 г
мука – 120 г
соль
Для крема:
сыр маскарпоне – 500 г
сливки 33-35% – 150-250 мл
сахарная пудра – 80 г
черный шоколад – 50 г
Для пропитки:
охлажденный кофе – 200 мл
Способ приготовления:
1. Приготовление бисквита. В яйцах отделить белки от желтков.
2. Белки взбить с солью в плотную массу. Постепенно добавить сахар и взбивать до однородности.
3. Постепенно ввести желтки, продолжая взбивать.
4. Равномерно ввести муку и перемешать ложкой.
5. Тесто выложить на противень и выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут. Горячий бисквит перевернуть на другую сторону и положить на полотенце, а через 10 минут закрутить бисквит в рулет вместе с полотенцем. Оставить на несколько часов.
6. Приготовление пропитки. Заварить кофе: на 1,5 ч. л. кофе 200 мл воды и 2 ч. л. сахара. Охладить.
7. Приготовление крема. Маскарпоне перемешать до однородной массы.
8. Холодные сливки взбить до пышной массы.
9. Добавить к сливкам пудру.
10. Получившуюся массу постепенно ввести в маскарпоне и перемешать ложкой.
11. Формирование рулета. Бисквит равномерно пропитать и посыпать шоколадной крошкой.
12. Выложить часть крема и завернуть в рулет. Положить на 1 час в холодильник.
13. Украсить рулет оставшимся кремом и посыпать какао.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить трендовый десерт тирамису без выпечки и яиц.