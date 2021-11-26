Роскошный салат 'Яркая фантазия' к новогоднему столу: из чего приготовить

"Яркая фантазия" – новое роскошное блюдо для новогоднего стола. Такой салат может стать великолепной альтернативой традиционному "Оливье" и "Шубе". Готовится из абсолютно простых ингредиентов и не требует много времени. Внешний вид такого кулинарного шедевра очень эффектный, поэтому он точно прибавит красок вашему праздник.у

Идея приготовления салата "Яркая фантазия" опубликована на странице cookbook_kirilova в Instagram.

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 г

морковь по-корейски – 250 г

кукуруза – 1 банка

твердый сыр – 150 г

яйца – 4 шт

майонез – 100 г

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Способ приготовления:

1. Куриные грудки нарезать на небольшие кусочки, добавить специи и обжарить на сковороде.

2. Вареные яйца и сыр натереть на крупной терке.

3. Собрать салат с помощью кольца за таким порядку:

шар курица + майонез

морковь корейская + майонез

яйца + майонез

кукуруза + майонез

сыр + майонез

4. Украсить по своему усмотрению.

5. По краям можно положить мелко нарезанный укроп, затем красный перец, огурцы и желтый перец.

6. Оставить на несколько часов пропитаться.

Для такого блюда нужно приготовить вкусную морковь по-корейски. Ее можно использовать и для других блюд или есть как самостоятельный салат. Идея от nadia.oranska. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг

сахар – 2-3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

уксус – 4-5 ст.л.

чеснок – 4-5 зубчиков

перец молотый – 1 ч.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

лавровые листья – 5 шт или молотый – 1 ч.л. (по желанию)

масло – 0,5 стакана

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальной терке для корейской моркови.

2. Заправить маринадом: все смешать, чеснок выдавить через пресс, перемешать.

3. Переложить в сосуд (банку, ведерко), утрамбовывая морковь.

4. Поставить в холодильник в день.

5. Салат хранится в холодильнике 2-3 недели.

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