Роскошный салат "Яркая фантазия" к новогоднему столу: из чего приготовить
"Яркая фантазия" – новое роскошное блюдо для новогоднего стола. Такой салат может стать великолепной альтернативой традиционному "Оливье" и "Шубе". Готовится из абсолютно простых ингредиентов и не требует много времени. Внешний вид такого кулинарного шедевра очень эффектный, поэтому он точно прибавит красок вашему праздник.у
Идея приготовления салата "Яркая фантазия" опубликована на странице cookbook_kirilova в Instagram.
Ингредиенты:
куриная грудка – 300 г
морковь по-корейски – 250 г
кукуруза – 1 банка
твердый сыр – 150 г
яйца – 4 шт
майонез – 100 г
Способ приготовления:
1. Куриные грудки нарезать на небольшие кусочки, добавить специи и обжарить на сковороде.
2. Вареные яйца и сыр натереть на крупной терке.
3. Собрать салат с помощью кольца за таким порядку:
шар курица + майонез
морковь корейская + майонез
яйца + майонез
кукуруза + майонез
сыр + майонез
4. Украсить по своему усмотрению.
5. По краям можно положить мелко нарезанный укроп, затем красный перец, огурцы и желтый перец.
6. Оставить на несколько часов пропитаться.
Для такого блюда нужно приготовить вкусную морковь по-корейски. Ее можно использовать и для других блюд или есть как самостоятельный салат. Идея от nadia.oranska. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
морковь – 1 кг
сахар – 2-3 ст.л.
соль – 1 ч.л.
уксус – 4-5 ст.л.
чеснок – 4-5 зубчиков
перец молотый – 1 ч.л.
кориандр молотый – 1 ч.л.
лавровые листья – 5 шт или молотый – 1 ч.л. (по желанию)
масло – 0,5 стакана
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на специальной терке для корейской моркови.
2. Заправить маринадом: все смешать, чеснок выдавить через пресс, перемешать.
3. Переложить в сосуд (банку, ведерко), утрамбовывая морковь.
4. Поставить в холодильник в день.
5. Салат хранится в холодильнике 2-3 недели.
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