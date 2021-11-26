Роскошный салат "Яркая фантазия" к новогоднему столу: из чего приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,9 т.
Роскошный салат 'Яркая фантазия' к новогоднему столу: из чего приготовить

"Яркая фантазия" – новое роскошное блюдо для новогоднего стола. Такой салат может стать великолепной альтернативой традиционному "Оливье" и "Шубе". Готовится из абсолютно простых ингредиентов и не требует много времени. Внешний вид такого кулинарного шедевра очень эффектный, поэтому он точно прибавит красок вашему праздник.у

Идея приготовления салата "Яркая фантазия" опубликована на странице cookbook_kirilova в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 300 г

  • морковь по-корейски – 250 г

  • кукуруза – 1 банка

  • твердый сыр – 150 г

  • яйца – 4 шт

  • майонез – 100 г

Куриное филе для салата
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Способ приготовления:

1. Куриные грудки нарезать на небольшие кусочки, добавить специи и обжарить на сковороде.

2. Вареные яйца и сыр натереть на крупной терке.

Как правильно законсервировать кукурузу

3. Собрать салат с помощью кольца за таким порядку:

  • шар курица + майонез

  • морковь корейская + майонез

  • яйца + майонез

  • кукуруза + майонез

  • сыр + майонез

4. Украсить по своему усмотрению.

5. По краям можно положить мелко нарезанный укроп, затем красный перец, огурцы и желтый перец.

6. Оставить на несколько часов пропитаться.

Для такого блюда нужно приготовить вкусную морковь по-корейски. Ее можно использовать и для других блюд или есть как самостоятельный салат. Идея от nadia.oranska. Опубликовано на странице Instagram.

Морковь для салата

Ингредиенты:

  • морковь – 1 кг

  • сахар – 2-3 ст.л.

  • соль – 1 ч.л.

  • уксус – 4-5 ст.л.

  • чеснок – 4-5 зубчиков

  • перец молотый – 1 ч.л.

  • кориандр молотый – 1 ч.л.

  • лавровые листья – 5 шт или молотый – 1 ч.л. (по желанию)

  • масло – 0,5 стакана

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальной терке для корейской моркови.

2. Заправить маринадом: все смешать, чеснок выдавить через пресс, перемешать.

Вкусная корейская морковь

3. Переложить в сосуд (банку, ведерко), утрамбовывая морковь.

4. Поставить в холодильник в день.

5. Салат хранится в холодильнике 2-3 недели.

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