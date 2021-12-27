Рождественская сырная история

За этот год у каждого человека произошло много событий — как хороших, так и не очень. Но как бы не складывались обстоятельства, все равно хочется праздника, необычных подарков, красивой елки, игристого и, конечно же, вкусных и оригинальных закусок на столе. Все это обязательно должно сопровождаться весельем и смехом близких и друзей.

Создать весь этот антураж поможет разнообразие вкусов и ароматов сыров в сочетании с другими продуктами. В этом случае не обойтись без плато, наполненного сырами, которые сами напишут настоящую рождественскую историю.

Сколько сыра нужно для оформления рождественского плато?

Пять видов сыров — это оптимальное количество для того, чтобы удовлетворить свои пожелания и тех, кто будет с вами рядом сидеть за новогодним и рождественским столом.

Видео дня

Какие сыры лучше всего использовать для новогодней тарелки?

Для Рождества обязательны твердые сыры с выдержкой не менее года — будь-то альпийские, карпатские или классический Чеддер. Они, как бы напоминают нам про уходящий год и олицетворяют собой все события, которые произошли с нами.

Смело берите швейцарский Грюйер, английский Чеддер, сыр Тироль Адлер или итальянский Грано. Их вкусы объединяют в себе ноты цитрусовых и атмосферно-можжевеловых, оставляя за собой приятное сладко-солоноватое послевкусие, поэтому их так любят подавать к джину, шампанскому и виски.

Козьи сыры — это тренд уходящего и наступающего года. Они полезны для здоровья и покоряют своей белоснежностью. Как снежинки, их слайсы будут таять у вас на языке, будоража своей свежестью и легкостью. Так что давайте начнем укреплять свой иммунитет прямо сейчас, ведь впереди еще парочка зимних холодных месяцев. Возьмите французский Шевре или испанский Кана ди Кабра, что точно понравится даже капризным детям.

Как же без сыра с белой пушистой корочкой и нежно-сливочным тестом? Он станет изысканным десертом, который покорит сердце и вкусовые рецепторы любого гурмана. Если хотите, чтобы ваш следующий год прошел в море нежности и ласки, то с этим пожеланием точно справится сир Трипл Крем. Он, как сладкий поцелуй, навсегда оставит у вас самые теплые впечатления. Но если вы его не найдете, то Камамбер вы точно встретите, даже гуляя по обычному супермаркету.

В новогоднюю ночь или же в канун Рождества необходимо добавить звездности. Тут вам помогут сыры с голубой плесенью. Они, как звездное небо в белых морозных облаках, добавят вам романтики и вдохновения на все праздники. Два фаворита на выбор — это, конечно же, Рокфор или Кабралес из овечьего молока и текучая Горгонзола Дольче (она, кстати, держит свои позиции в списке новогодних сыров уже третий год). И не стоит удивляться, почему эти сыры в топах на праздники, ведь в них присутствуют ароматы бадьяна и горького шоколада с доминирующими нотами черного перца, без которых трудно представить себе ароматику Рождества.

Пятый вид, который обязательно должен быть у вас на новогоднем и рождественском столе, — сыр с мытой корочкой. Он яркий, влажный, безумно ароматный и загадочный. Как же обойтись без сюрпризов? Так вот, именно он олицетворяет неожиданного приятного гостя, который согреет вас своим вкусом.

Знаете, почему сыры этого вида во многих странах мира принято подавать на семейных праздниках? Здесь, конечно, не все так просто, но очень интересно. Дело в том, что в подсознании многих людей дом ассоциируется с ароматом хлеба, опары, которую мама поставила на пироги, ароматами влажной весенней земли и коров в селе у бабушки. Все это можно почувствовать именно в этих сырах. Их вкус перенесет вас в детство, где было много тепла, простых и добрых моментов. Такие сыры, как французский Лангр или Эпуас, итальянский Таледжио, швейцарский Мутли, немецкий Лимбургер, точно подарят такие теплые воспоминания.

Какие дополнения к сырам взять?

Чего будет не хватать на такой фееричной тарелке, так это аккомпанементов к сырам:

фруктовые джемы или свежие листья салата подойдут к козьим сырам,

мостарда с цельными фруктами — к твердым,

шоколад — к голубым,

яблоки или груши — к белым,

карамель, вяленые томаты, маринованные огурчики — к сырам с мытой корочкой.

Чтобы встречи Нового года и Рождества превратились в незабываемую историю, с которой начнется ваше путешествие в следующий год, приправьте праздничную трапезу приятными разговорами и тостами с искренними пожеланиями!