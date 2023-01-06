Рождественская украинская кутья из пшеницы: как правильно сварить крупу

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Рождественская украинская кутья из пшеницы: как правильно сварить крупу

Кутья – это главное блюдо на Святвечер и Рождество. В основе классической кутьи должны быть три важных ингредиента: пшеница, мак и мед. Особый вкус блюду придаст лимонная цедра, компот и другие разнообразные сухофрукты.

Популярный украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусной кутьи из пшеницы.

Рецепт кутьи из пшеницы

Ингредиенты:

  • пшеница(можно взять перловку) – 200 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сушка – 200 г
  • вода – 1,5л
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  • розмарин – 1 шт
  • лимон – 0,5 шт
  • изюм белый – 100 г
  • изюм черный – 100 г
  • курага или чернослив – 100 г
  • орех грецкий – 150 г
  • мак – 150 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • мед – 100 г
  • цедра из одного лимона
Как сварить кутью из пшеницы на сочельник и Рождество.

Способ приготовления:

1. Пшеницу замочить на ночь, а утром отварить в подсоленной воде в течение 30 минут.

2. Сушку промыть, залить 1,5 л воды, поставить на огонь и варить 30 минут. В конце добавить лимон и розмарин. Дать настояться.

3. Курагу порезать, смешать с изюмом, залить крутым кипятком и оставить на 10 минут.

Украинская кутья из пшеницы

4. Орехи заранее поджарить и измельчить.

5. Мак залить окрпоом на 1-2 часа, после взбить с сахаром в блендере.

Богатая кутья из пшеницы

6. Все готовые ингредиенты смешать и оставить настояться в холодильнике 1-2 часа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.

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