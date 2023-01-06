Кутья – это главное блюдо на Святвечер и Рождество. В основе классической кутьи должны быть три важных ингредиента: пшеница, мак и мед. Особый вкус блюду придаст лимонная цедра, компот и другие разнообразные сухофрукты.

Популярный украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусной кутьи из пшеницы.

Ингредиенты:

пшеница(можно взять перловку) – 200 г

соль – 0,5 ч. л.

сушка – 200 г

вода – 1,5л

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розмарин – 1 шт

лимон – 0,5 шт

изюм белый – 100 г

изюм черный – 100 г

курага или чернослив – 100 г

орех грецкий – 150 г

мак – 150 г

сахар – 3 ст.л.

мед – 100 г

цедра из одного лимона

Способ приготовления:

1. Пшеницу замочить на ночь, а утром отварить в подсоленной воде в течение 30 минут.

2. Сушку промыть, залить 1,5 л воды, поставить на огонь и варить 30 минут. В конце добавить лимон и розмарин. Дать настояться.

3. Курагу порезать, смешать с изюмом, залить крутым кипятком и оставить на 10 минут.

4. Орехи заранее поджарить и измельчить.

5. Мак залить окрпоом на 1-2 часа, после взбить с сахаром в блендере.

6. Все готовые ингредиенты смешать и оставить настояться в холодильнике 1-2 часа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.