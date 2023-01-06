Рождественская украинская кутья из пшеницы: как правильно сварить крупу
Кутья – это главное блюдо на Святвечер и Рождество. В основе классической кутьи должны быть три важных ингредиента: пшеница, мак и мед. Особый вкус блюду придаст лимонная цедра, компот и другие разнообразные сухофрукты.
Популярный украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусной кутьи из пшеницы.
Ингредиенты:
- пшеница(можно взять перловку) – 200 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сушка – 200 г
- вода – 1,5л
- розмарин – 1 шт
- лимон – 0,5 шт
- изюм белый – 100 г
- изюм черный – 100 г
- курага или чернослив – 100 г
- орех грецкий – 150 г
- мак – 150 г
- сахар – 3 ст.л.
- мед – 100 г
- цедра из одного лимона
Способ приготовления:
1. Пшеницу замочить на ночь, а утром отварить в подсоленной воде в течение 30 минут.
2. Сушку промыть, залить 1,5 л воды, поставить на огонь и варить 30 минут. В конце добавить лимон и розмарин. Дать настояться.
3. Курагу порезать, смешать с изюмом, залить крутым кипятком и оставить на 10 минут.
4. Орехи заранее поджарить и измельчить.
5. Мак залить окрпоом на 1-2 часа, после взбить с сахаром в блендере.
6. Все готовые ингредиенты смешать и оставить настояться в холодильнике 1-2 часа.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.