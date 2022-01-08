Утка с апельсинами для праздничного стола: раскрываем секрет золотистой корочки

Самым популярным мясом, которое принято готовить на праздники, безусловно является утка. Ее подают с апельсинами, гречкой или яблоками в запеченном виде. Но какой бы ни была начинка, главнее – это привлекательная золотистая корочка.

Секреты, которые помогут достичь красивой окраски и хрустящей корочки во время приготовления утки, опубликовала фудблогер Оксана Спивак на своей странице в Instagram.

Чтобы достичь золотистой корочки, нужно следовать следующим советам:

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1. Обязательно замочить утку в маринаде.

2. Открыть рукав для запекания в указанное время.

3. Полить готовым соусом мясо.

Ингредиенты для маринада:

большие апельсины – 3 шт

соевый соус – 500 г

растопленный мед – 200 г

итальянские или прованские травы

Способ приготовления:

1. Утку замариновать минимум на 12 часов, максимум сутки.

2. Поместить в рукав для запекания.

3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов 1 час 50 минут.

4. Сверху можно накрыть фольгой, чтобы не подгорело.

5. За 15 минут до истечения времени осторожно открыть рукав для запекания. Это и есть секрет золотистой корочки.

6. Для блеска полить соком, в котором запекалась утка.

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