Утка с апельсинами для праздничного стола: раскрываем секрет золотистой корочки
Самым популярным мясом, которое принято готовить на праздники, безусловно является утка. Ее подают с апельсинами, гречкой или яблоками в запеченном виде. Но какой бы ни была начинка, главнее – это привлекательная золотистая корочка.
Секреты, которые помогут достичь красивой окраски и хрустящей корочки во время приготовления утки, опубликовала фудблогер Оксана Спивак на своей странице в Instagram.
Чтобы достичь золотистой корочки, нужно следовать следующим советам:
1. Обязательно замочить утку в маринаде.
2. Открыть рукав для запекания в указанное время.
3. Полить готовым соусом мясо.
Ингредиенты для маринада:
большие апельсины – 3 шт
соевый соус – 500 г
растопленный мед – 200 г
итальянские или прованские травы
Способ приготовления:
1. Утку замариновать минимум на 12 часов, максимум сутки.
2. Поместить в рукав для запекания.
3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов 1 час 50 минут.
4. Сверху можно накрыть фольгой, чтобы не подгорело.
5. За 15 минут до истечения времени осторожно открыть рукав для запекания. Это и есть секрет золотистой корочки.
6. Для блеска полить соком, в котором запекалась утка.
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