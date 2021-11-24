Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням. Инфографика

В воскресенье 28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост. Продлится 40 дней – до 6 января. Он не столь строг, как Пасхальный, но здесь тоже есть ряд ограничений.

Так как в каждый день поста можно есть конкретную еду, редакция OBOZREVATEL подготовила простой календарь, который поможет организовать питание по дням.

Самыми суровыми являются первая и последняя неделя поста. В некоторые выходные дни, особенно если они приходятся на церковные праздники, можно есть рыбу. Перед самим Рождеством, 6 января, православные христиане едят только после того, как на небе появляется первая звезда, извещающая о рождении маленького Иисуса.

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Питание во время Рождественского поста по неделям

С 28 ноября по – 19 декабря

Понедельник – горячая еда без масла

Вторник – любая рыба

Среда – употребление только сырой пищи, которая не подвергалась термической обработке (в основном овощи и фрукты)

Четверг – любая рыба

Пятница – употребление сырой пищи

Суббота – любая рыба

Воскресенье – любая рыба

С 20 декабря – 1 января

Понедельник – горячая еда без масла

Вторник – горячая еда с маслом

Среда – употребление сырой пищи

Четверг – горячая еда с маслом

Пятница – употребление сырой пищи

Суббота – любая рыба

Воскресенье – горячая еда с маслом

Со 2 – 6 января

Понедельник – употребление сырой пищи

Вторник – горячая еда без растительного масла

Среда – употребление сырой пищи

Четверг – горячая еда без масла

Пятница – употребление сырой пищи

Суббота – горячая еда с маслом

Воскресенье – горячая еда с маслом

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