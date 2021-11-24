Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням. Инфографика
В воскресенье 28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост. Продлится 40 дней – до 6 января. Он не столь строг, как Пасхальный, но здесь тоже есть ряд ограничений.
Так как в каждый день поста можно есть конкретную еду, редакция OBOZREVATEL подготовила простой календарь, который поможет организовать питание по дням.
Самыми суровыми являются первая и последняя неделя поста. В некоторые выходные дни, особенно если они приходятся на церковные праздники, можно есть рыбу. Перед самим Рождеством, 6 января, православные христиане едят только после того, как на небе появляется первая звезда, извещающая о рождении маленького Иисуса.
Питание во время Рождественского поста по неделям
С 28 ноября по – 19 декабря
Понедельник – горячая еда без масла
Вторник – любая рыба
Среда – употребление только сырой пищи, которая не подвергалась термической обработке (в основном овощи и фрукты)
Четверг – любая рыба
Пятница – употребление сырой пищи
Суббота – любая рыба
Воскресенье – любая рыба
С 20 декабря – 1 января
Понедельник – горячая еда без масла
Вторник – горячая еда с маслом
Среда – употребление сырой пищи
Четверг – горячая еда с маслом
Пятница – употребление сырой пищи
Суббота – любая рыба
Воскресенье – горячая еда с маслом
Со 2 – 6 января
Понедельник – употребление сырой пищи
Вторник – горячая еда без растительного масла
Среда – употребление сырой пищи
Четверг – горячая еда без масла
Пятница – употребление сырой пищи
Суббота – горячая еда с маслом
Воскресенье – горячая еда с маслом
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