Рождественский торт, которому больше 170 лет: как приготовить необычное блюдо

Этот пирог наполнен ароматами пряности, неповторимым вкусом и настоящей рождественской атмосферой. Он совсем не похож на десерты, которые мы привыкли готовить на праздники. И все это потому, что создается по старинной технологии, которой больше 170 лет.

"Из всех рецептов, спрятанных в кулинарной книге моей прабабушки, этот самый старый – ему более 170 лет. Это был первый из ее рецептов, который попал в мою духовку, и когда дверь открылась, рождественское утро танцевало в облаке ностальгии", — пишет Сара Гонсалесв своей недавно выпущенной кулинарной книге "Выпечка с хлебной леди".

Идея приготовления опубликована на сайте американского издания Fox News.

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Ингредиенты:

размягченное сливочное масло – 1/2 стакана

сахар – 1/2 стакана белого сахара

яйца – 1 шт

ваниль – 1 ч.л

мука – 1/2 стакана

сода – 1/2 ч.л

корица – 1 ч.л

молотый имбирь – 1 ч.л

молотая гвоздика – 1/2 ч.л

молотый душистый перец – 1/2 ч.л

соль – 1 ч.л

сахарный сироп – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 350 градусов. Застлать противень 9 x 9 дюймов пергаментной бумагой.

2. В чаше миксера взбить сливочное масло и сахар до пышности 5 минут. Добавить яйцо, ванильный экстракт и еще чуть-чуть взбить.

3. В отдельной миске с помощью миксера смешать муку, пищевую соду, корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и соль.

4. В другой миске смешайте патоку и приготовленную смесь из сливочного масла и сахара.

5. Частями добавить в миксер муку и масло.

6. Готовое тесто вылить в форму и разгладить верх.

7. Выпекать 45 минут, проверить на готовность зубочисткой. Дать охладиться в течение 30 минут в сковороде, переместить на решетку до полного охлаждения.

8. Приготовить масляный крем из маскарпоне и выложить на полностью охлажденный корж.

9. Перед подачей присыпать корицей.

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