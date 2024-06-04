Домашняя розовая наливка: алкогольная жемчужина Галичины

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Домашняя розовая наливка: алкогольная жемчужина Галичины

Чайную розу на Галичине называют рожа, или ружа. Из нее готовят компоты, разнообразные десерты и невероятно вкусное варенье. А еще, из этого цветка изготавливают очень ароматные наливки, вкус которых невозможно ни с чем сравнить.

Рецептом приготовления наливки из розы поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она рассказала, какие еще ингредиенты нужно добавить, чтобы напиток получился вкусным и ароматным.

Домашняя розовая наливка: алкогольная жемчужина Галичины

Ингредиенты

  • Лепестки чайной розы – 200 гр
  • Сахар – 200 гр
  • Вода – 920 мл
  • Лимонная кислота – 1 ч.л.
  • Водка – 300 мл (или 100 мл спирта)

Способ приготовления

1. Лепестки залить 800 мл кипятка и оставить в холодильнике на 3 дня.

Домашняя розовая наливка: алкогольная жемчужина Галичины

2. Готовим сироп. К 120 мл воды добавляем 200 г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Поварим до растворения сахара.

Домашняя розовая наливка: алкогольная жемчужина Галичины

3. Жидкость, в которой находилась роза, процеживаем и добавляем в нее готовый сироп.

Домашняя розовая наливка: алкогольная жемчужина Галичины

4. Добавляем водку или спирт, хорошо перемешиваем и разливаем по бутылкам.

5. Даем настояться в прохладном темном месте в течение 1 месяца.

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