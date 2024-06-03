Рубленные котлеты – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Чтобы они держали форму и не распадались, в основу обязательно нужно добавить муку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных рубленных котлет со сметаной и майонезом.

Ингредиенты:

филе

1 лук

3 ст л сметаны

1 ст л майонеза

2 яйца

4 ст л муки

сыр твердый

Специи:

соль

перец к птице

соль чесночная с травами

паприка

копченая паприка

мясная универсальная

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком куриное филе, лук и смешайте все выше указанные ингредиенты.

2. Заправьте специями и пряностями.

3. Жарьте котлетки на хорошо разогретом масле, по 5-7 мин с каждой стороны на среднем огне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: