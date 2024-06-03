Рубленные котлеты: что добавить в основу, чтобы они держали форму
Рубленные котлеты – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Чтобы они держали форму и не распадались, в основу обязательно нужно добавить муку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных рубленных котлет со сметаной и майонезом.
Ингредиенты:
- филе
- 1 лук
- 3 ст л сметаны
- 1 ст л майонеза
- 2 яйца
- 4 ст л муки
- сыр твердый
Специи:
- соль
- перец к птице
- соль чесночная с травами
- паприка
- копченая паприка
- мясная универсальная
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелким кубиком куриное филе, лук и смешайте все выше указанные ингредиенты.
2. Заправьте специями и пряностями.
3. Жарьте котлетки на хорошо разогретом масле, по 5-7 мин с каждой стороны на среднем огне.
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