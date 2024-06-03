Рубленные котлеты: что добавить в основу, чтобы они держали форму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
45
Рубленные котлеты: что добавить в основу, чтобы они держали форму

Рубленные котлеты – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Чтобы они держали форму и не распадались, в основу обязательно нужно добавить муку.

Как правильно готовить рубленные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных рубленных котлет со сметаной и майонезом. 

Ингредиенты: 

  • филе 
  • 1 лук
  • 3 ст л сметаны
  • 1 ст л майонеза
  • 2 яйца
  • 4 ст л муки
  • сыр твердый

Специи:

  • соль
  • перец к птице
  • соль чесночная с травами
  • паприка
  • копченая паприка
  • мясная универсальная

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелким кубиком куриное филе, лук и смешайте все выше указанные ингредиенты.

Ингредиенты для котлет

2. Заправьте специями и пряностями.

Приготовление фарша

3. Жарьте котлетки на хорошо разогретом масле, по 5-7 мин с каждой стороны на среднем огне.

Готовые котлеты

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