Куриные котлеты можно готовить сделав из мяса фарш, а можно просто его порезать и сделать котлеты рубленными. Это намного проще и быстрее и, к тому же они хорошо держат форму.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и удачных рубленных котлет, с тертым твердым сыром и панировочными сухарями.

Ингредиенты:

Куриное филе

Сыр твердый

Соль, перец

Сухой чеснок

Яйцо

Панировочные сухари или мука

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте небольшими кусочками.

2. Сыр натрите на большой терке и добавьте в филе. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок, яйцо, панировочные сухари или муку, перемешайте.

3. Жарьте котлеты на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте с пюре, будет очень вкусно!

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