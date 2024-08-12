Рубленные котлеты с пюре для сытного ужина: делимся идеальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
324
Рубленные котлеты с пюре для сытного ужина: делимся идеальным рецептом

Куриные котлеты можно готовить сделав из мяса фарш, а можно просто его порезать и сделать котлеты рубленными. Это намного проще и быстрее и, к тому же они хорошо держат форму.

Видео дня
Рубленные котлеты с пюре

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и удачных рубленных котлет, с тертым твердым сыром и панировочными сухарями. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Куриное филе
  • Сыр твердый
  • Соль, перец
  • Сухой чеснок
  • Яйцо
  • Панировочные сухари или мука
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте небольшими кусочками.

Филе с сыром

2. Сыр натрите на большой терке и добавьте в филе. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок, яйцо, панировочные сухари или муку, перемешайте. 

Приготовление фарша

3. Жарьте котлеты на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Жареные котлеты

Подавайте с пюре, будет очень вкусно! 

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты