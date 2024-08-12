Рубленные котлеты с пюре для сытного ужина: делимся идеальным рецептом
Куриные котлеты можно готовить сделав из мяса фарш, а можно просто его порезать и сделать котлеты рубленными. Это намного проще и быстрее и, к тому же они хорошо держат форму.
Видео дня
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и удачных рубленных котлет, с тертым твердым сыром и панировочными сухарями.
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Сыр твердый
- Соль, перец
- Сухой чеснок
- Яйцо
- Панировочные сухари или мука
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте небольшими кусочками.
2. Сыр натрите на большой терке и добавьте в филе. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок, яйцо, панировочные сухари или муку, перемешайте.
3. Жарьте котлеты на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.
Подавайте с пюре, будет очень вкусно!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: