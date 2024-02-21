Рубленые котлеты с курицей и грибами: отличный вариант для тех, кто не любит возиться с фаршем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Рубленые котлеты с курицей и грибами: отличный вариант для тех, кто не любит возиться с фаршем

Рубленые котлеты – это не только вкусное блюдо, но и легкое в приготовлении. Оно идеально подойдет для тех хозяек, кто не любит возиться с фаршем.

Рецептом рубленых котлет с курицей и грибами поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, как всего в нескольких движениях, используя простые ингредиенты, создать действительно вкусное блюдо.

Рубленые котлеты с курицей и грибами: отличный вариант для тех, кто не любит возиться с фаршем

Ингредиенты

Видео дня
  • Куриное филе – 500 гр
  • Шампиньоны – 500 гр
  • Лук – 1 шт
  • Укроп
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Мука – 4-5 ст.л.
  • Приправа к курице
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе, лук и шампиньоны нарезаем кубиками.

Рубленые котлеты с курицей и грибами: отличный вариант для тех, кто не любит возиться с фаршем

2. В филе добавляем соль, перец и приправы. Откладываем мариновать.

3. Лук выкладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистости. Затем добавляем шампиньоны.

Рубленые котлеты с курицей и грибами: отличный вариант для тех, кто не любит возиться с фаршем

4. Жареные грибы и лук перекладываем в курятину.

5. Добавляем яйца, муку, майонез, соль и перец. Перемешиваем.

6. Формируем котлеты и обжариваем на сковороде под крышкой до готовности.

Рубленые котлеты с курицей и грибами: отличный вариант для тех, кто не любит возиться с фаршем

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