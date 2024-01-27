Это блюдо по методу своего приготовления очень напоминает рулет Веллингтон. Правда, вместо традиционной говядины в нем используется индейка, вместо грибов – сыр бри и вишня. От этого блюдо становится еще лучше и интереснее.

Кстати, при приготовлении рулета из индейки используется карамелизированная вишня, которая также придает необычный вкус и аромат. Рецептом рулета из индюка с бри и вишней в Instagram поделилась фудблогер с ником maslom_wgoru.

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Ингредиенты

Филе индюка – 1000-1200 гр

Сыр бри – 200-300 гр

Листовое бездрожжевое тесто – 400 гр

Ингредиенты для карамелизированной вишни

Вишня замороженная или свежая – 200 гр

Сахар – 2 ст.л.

Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1.Для начала карамелизуем вишни. Сливочное масло нужно растопить в сотейнике, добавить сахар и размороженные вишни. Также можно добавить молотый кориандр.

2. Проваривать смесь до тех пор, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Отставить до полного охлаждения, после чего процедить ягоды, но не выливать жидкость.

3. Кусок мяса разрезать таким образом, чтобы получился большой квадрат. Посолите с обеих сторон и добавить любимые специи.

4. На полученный кусок мяса выложить вишню, сыр бри и осторожно завернуть в рулет.

5. Листовое тесто раскатать, выложить на него рулет на красиво завернуть.

6. Смазать тесто желтком.

7. Выпекать в течение 70 минут при температуре 160 градусов, или пока температура умеренного мяса не поднимется до 58 градусов.

8. Подавать блюдо следует вместе с оставшимся после карамелизации соком вишни.

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