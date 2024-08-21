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Рулет из кабачка с вкусной начинкой: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных, сытных запеканок, рулетов, а также закусок, супов. Еще их можно тушить, варить, жарить, мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с вкусной начинкой из крем-сыра, овощей и ветчины.
Ингредиенты:
- Кабачок – 600 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Сыр жесткий – 100 г
- Соль, специи
Начинка:
- Сыр сливочный – 100 г
- Ветчина куриная (или филе куриное вареное/запеченное) – 80 г
- Помидоры – 100 г
- Листья салата – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйца, сметану, тертый сыр и специи, перемешайте.
2. Равномерным слоем выложите на противень с пергаментом массу и готовьте в духовке при 180 С.
3. Намажьте сыром, выложите начинку, заверните в рулетик и порежьте.
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