Рулет из кабачка с вкусной начинкой: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рулет из кабачка с вкусной начинкой: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных, сытных запеканок, рулетов, а также закусок, супов. Еще их можно тушить, варить, жарить, мариновать.

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Вкусный рулет из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с вкусной начинкой из крем-сыра, овощей и ветчины.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок – 600 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сыр жесткий – 100 г
  • Соль, специи

Начинка:

  • Сыр сливочный – 100 г
  • Ветчина куриная (или филе куриное вареное/запеченное) – 80 г
  • Помидоры – 100 г
  • Листья салата – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйца, сметану, тертый сыр и специи, перемешайте.

Тесто для блюда

2. Равномерным слоем выложите на противень с пергаментом массу и готовьте в духовке при 180 С.

Основа для блюда

3. Намажьте сыром, выложите начинку, заверните в рулетик и порежьте.

Готовый рулет

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