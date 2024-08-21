Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных, сытных запеканок, рулетов, а также закусок, супов. Еще их можно тушить, варить, жарить, мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с вкусной начинкой из крем-сыра, овощей и ветчины.

Ингредиенты:

Кабачок – 600 г

Яйца куриные – 2 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Сыр жесткий – 100 г

Соль, специи

Начинка:

Сыр сливочный – 100 г

Ветчина куриная (или филе куриное вареное/запеченное) – 80 г

Помидоры – 100 г

Листья салата – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйца, сметану, тертый сыр и специи, перемешайте.

2. Равномерным слоем выложите на противень с пергаментом массу и готовьте в духовке при 180 С.

3. Намажьте сыром, выложите начинку, заверните в рулетик и порежьте.

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