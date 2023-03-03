Из лаваша можно готовить не только закуски, пироги или шаурму, но и вкусные десерты. Одним из таких является рулет, который можно сделать с разной начинкой: творогом, вишней, яблоками, бананом, шоколадом или ягодами.

Фудблогер Ирина Лазун (iren.lazun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рулета из лаваша с вкусной фруктовой начинкой. Самое главное, что десерт готовится 10 минут и его не нужно выпекать.

Ингредиенты:

лаваш – 1 письмо

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яблоки – 2 шт

банан – 1 шт

ореховая паста – 2 ст. л.

корица

масло ГХИ/сливочное масло

Способ приготовления:

1. Яблоки и банан почистить и нарезать кубиками.

2. Сковороду разогреть, смазать сливочным маслом или ГХИ. Выложить яблоки и тушить 2 минуты.

3. Добавить к яблокам банан, посыпать корицей. Тушить еще 1-2 минуты.

4. Лаваш смазать пастой, выложить начинку и завернуть в рулет. Порезать порционными кусками и подавать к столу.

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