Рулет из лаваша с кабачковой начинкой: рецепт блюда для быстрого перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить рулет из кабачка

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, используйте для этого лаваш, а если к нему добавить сыр, овощи, грибы – вы получите очень сытное и быстрое блюдо. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с кабачковой начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки – 500 г
  • Ветчина куриная (или запеченное филе) – 200 г
  • Лаваш тонкий – 150 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сыр жесткий – 150 г
  • Лук – 50 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Масло растительное – 2 г

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите на терке, отожмите. Мелко нарежьте лук. Сыр на терке.

2. Обжарьте лук на капле растительного масла до золотистости, добавьте кабачок и специи, готовьте еще 5 минут.

Кабачковая основа

3. На лаваш выложите ветчину или мясо, равномерно распределите жареный кабачок, посыпьте тертым сыром. Заверните в рулет, смажьте яйцом. По желанию присыпьте кунжутом.

Приготовление блюда

4. Готовьте в разогретой духовке 20 минут при 190 С.

Готовый рулет

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