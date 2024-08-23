Рулет из лаваша с кабачковой начинкой: рецепт блюда для быстрого перекуса
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, используйте для этого лаваш, а если к нему добавить сыр, овощи, грибы – вы получите очень сытное и быстрое блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с кабачковой начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 г
- Ветчина куриная (или запеченное филе) – 200 г
- Лаваш тонкий – 150 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сыр жесткий – 150 г
- Лук – 50 г
- Соль, специи – по вкусу
- Масло растительное – 2 г
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на терке, отожмите. Мелко нарежьте лук. Сыр на терке.
2. Обжарьте лук на капле растительного масла до золотистости, добавьте кабачок и специи, готовьте еще 5 минут.
3. На лаваш выложите ветчину или мясо, равномерно распределите жареный кабачок, посыпьте тертым сыром. Заверните в рулет, смажьте яйцом. По желанию присыпьте кунжутом.
4. Готовьте в разогретой духовке 20 минут при 190 С.
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