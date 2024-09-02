Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром: рецепт вкусной закуски

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных закусок, а также из него получатся вкусные, хрустящие чипсы. Еще лаваш идеально подойдет для приготовления ленивых десертов. 

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Вкусный лаваш с начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении рулета из лаваша, с крабовыми палочками и плавленым сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • лаваш 2 шт. 
  • яйца 3 шт.
  • огурец
  • пачка краевых палочек 
  • сметана(или майонез)
  • плавленый сырок 
  • специи(перец+сушеный чеснок)

Способ приготовления:

1. Плавленый сыр смешайте со сметаной, разомните, добавьте перец и сушеный чеснок.

Начинка для блюда

2. Огурцы нарежьте слайсами и разрежьте еще на 3-4 части, на тонкие полосы.

3. Пачку крабовых палочек разрежьте или порвите на волокна. Измельчите вареные яйца.

Приготовление закуски

4. Лаваш смажьте сыром со сметаной и выложите начинку. Сверху выложите еще 1 лаваш и начинку.

5. Заверните рулет и оставьте на час в холодильнике. Разрежьте на кусочки.

Готовый рулет

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