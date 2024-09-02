Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром: рецепт вкусной закуски
Из лаваша можно приготовить очень много вкусных закусок, а также из него получатся вкусные, хрустящие чипсы. Еще лаваш идеально подойдет для приготовления ленивых десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении рулета из лаваша, с крабовыми палочками и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш 2 шт.
- яйца 3 шт.
- огурец
- пачка краевых палочек
- сметана(или майонез)
- плавленый сырок
- специи(перец+сушеный чеснок)
Способ приготовления:
1. Плавленый сыр смешайте со сметаной, разомните, добавьте перец и сушеный чеснок.
2. Огурцы нарежьте слайсами и разрежьте еще на 3-4 части, на тонкие полосы.
3. Пачку крабовых палочек разрежьте или порвите на волокна. Измельчите вареные яйца.
4. Лаваш смажьте сыром со сметаной и выложите начинку. Сверху выложите еще 1 лаваш и начинку.
5. Заверните рулет и оставьте на час в холодильнике. Разрежьте на кусочки.
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