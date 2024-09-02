Из лаваша можно приготовить очень много вкусных закусок, а также из него получатся вкусные, хрустящие чипсы. Еще лаваш идеально подойдет для приготовления ленивых десертов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении рулета из лаваша, с крабовыми палочками и плавленым сыром.

Ингредиенты:

лаваш 2 шт.

яйца 3 шт.

огурец

пачка краевых палочек

сметана(или майонез)

плавленый сырок

специи(перец+сушеный чеснок)

Способ приготовления:

1. Плавленый сыр смешайте со сметаной, разомните, добавьте перец и сушеный чеснок.

2. Огурцы нарежьте слайсами и разрежьте еще на 3-4 части, на тонкие полосы.

3. Пачку крабовых палочек разрежьте или порвите на волокна. Измельчите вареные яйца.

4. Лаваш смажьте сыром со сметаной и выложите начинку. Сверху выложите еще 1 лаваш и начинку.

5. Заверните рулет и оставьте на час в холодильнике. Разрежьте на кусочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: