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Рулет из лаваша с сельдью: рецепт самой вкусной и быстрой закуски
Сельдь – очень полезный продукт, в котором больше всего Омега-3 жирных кислот, которые являются главным "витамином" рыбы. Стоит отметить, что лучше всего есть рыбу с луком, хлебом, лавашом, овощами. Еще из нее можно делать вкусные салаты, закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного рулета из лаваша, с сельдью и луком.
Ингредиенты:
- сельдь
- вареное яйцо
- лук зеленый
- лаваш
Способ приготовления:
1. Намажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите тертое яйцо, сельдь, лук.
2. Сверните и порежьте!
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