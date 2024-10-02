Сельдь – очень полезный продукт, в котором больше всего Омега-3 жирных кислот, которые являются главным "витамином" рыбы. Стоит отметить, что лучше всего есть рыбу с луком, хлебом, лавашом, овощами. Еще из нее можно делать вкусные салаты, закуски, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного рулета из лаваша, с сельдью и луком.

Ингредиенты:

сельдь

вареное яйцо

лук зеленый

лаваш

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите тертое яйцо, сельдь, лук.

2. Сверните и порежьте!

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