Рулет из лаваша с сельдью: рецепт самой вкусной и быстрой закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Сельдь – очень полезный продукт, в котором больше всего Омега-3 жирных кислот, которые являются главным "витамином" рыбы. Стоит отметить, что лучше всего есть рыбу с луком, хлебом, лавашом, овощами. Еще из нее можно делать вкусные салаты, закуски, намазки.

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Филе сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного рулета из лаваша, с сельдью и луком.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • сельдь
  • вареное яйцо
  • лук зеленый
  • лаваш

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите тертое яйцо, сельдь, лук.

Ингредиенты для закуски

2. Сверните и порежьте!

Готовая закуска

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