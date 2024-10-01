Если вы хотите приготовить очень быструю и вкусную закуску, идеальной основой для приготовления будет лаваш. Его можно готовить с любыми начинками, соусами и намазками.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крем-сыром, красной рыбой, зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Лаваш 1 шт

Крем-сыр 3 ст.л

Вареное яйцо 3 шт

Рыба красная 150 г

Зеленый лук пучок

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите начинку по порядку, сверните и нарежьте.

2. Переложите рулет в холодильник.

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