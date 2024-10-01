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Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт очень простой и вкусной закуски
Если вы хотите приготовить очень быструю и вкусную закуску, идеальной основой для приготовления будет лаваш. Его можно готовить с любыми начинками, соусами и намазками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крем-сыром, красной рыбой, зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Лаваш 1 шт
- Крем-сыр 3 ст.л
- Вареное яйцо 3 шт
- Рыба красная 150 г
- Зеленый лук пучок
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите начинку по порядку, сверните и нарежьте.
2. Переложите рулет в холодильник.
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