Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт очень простой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт очень простой и вкусной закуски

Если вы хотите приготовить очень быструю и вкусную закуску, идеальной основой для приготовления будет лаваш. Его можно готовить с любыми начинками, соусами и намазками. 

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Закуска из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крем-сыром, красной рыбой, зеленым луком и вареными яйцами. 

Какую вкусную закуску приготовить из лаваша

Ингредиенты: 

  • Лаваш 1 шт
  • Крем-сыр 3 ст.л
  • Вареное яйцо 3 шт
  • Рыба красная 150 г
  • Зеленый лук пучок

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите начинку по порядку, сверните и нарежьте.  

Ингредиенты для начинки

2. Переложите рулет в холодильник. 

Готовая закуска

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