Рулет "Тирамису"с ягодами: как приготовить привычный десерт по-новому
Хватит быть, как все, и готовить уже давно приевшийся десерт "Тирамису". Если вам надоели стандартные десерты, рекомендуем обратить внимание именно на этот рецепт.
Им в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич. Она предложила приготовить рулет Тирамису с ягодами. По словам блоггера, у вас получится воздушный десерт без выпечки, который является невероятно легким в приготовлении.
Ингредиенты
- Печенье савоярди – 20 шт
- Молоко – 100 мл
- Маскарпоне – 250 гр
- Сливки 33% – 100 мл
- Мед – 1-2 ст.л.
- Ванильная эссенция
- Ягоды
- Сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Теплое молоко совмещаем с сахаром и хорошо перемешиваем до растворения.
2. Печенье обмакиваем в молоко и выкладываем на дощечку, застеленную пищевой пленкой, в 2 ряда. Оставляем на 15-20 мин до размокания.
3. Сливки сочетаем с маскарпоне, медом и ванильной эссенцией.
4. Взбиваем миксером до загущения. Выкладываем крем на печенье и разравниваем. (оставляем примерно 2 ст.л. крема для декора).
5. Сверху на крем выкладываем любимые ягоды – клубнику, малину или ежевику.
6. С обеих сторон сгибаем пленку с печеньем в центр и формируем рулет. Оставляем для стабилизации в холодильнике на 1-3 часа.
7. Украшаем готовый рулет с помощью кондитерского мешка и выкладываем сверху ягоды.
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