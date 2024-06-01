Хватит быть, как все, и готовить уже давно приевшийся десерт "Тирамису". Если вам надоели стандартные десерты, рекомендуем обратить внимание именно на этот рецепт.

Им в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич. Она предложила приготовить рулет Тирамису с ягодами. По словам блоггера, у вас получится воздушный десерт без выпечки, который является невероятно легким в приготовлении.

Ингредиенты

Печенье савоярди – 20 шт

Молоко – 100 мл

Маскарпоне – 250 гр

Сливки 33% – 100 мл

Мед – 1-2 ст.л.

Ванильная эссенция

Ягоды

Сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Теплое молоко совмещаем с сахаром и хорошо перемешиваем до растворения.

2. Печенье обмакиваем в молоко и выкладываем на дощечку, застеленную пищевой пленкой, в 2 ряда. Оставляем на 15-20 мин до размокания.

3. Сливки сочетаем с маскарпоне, медом и ванильной эссенцией.

4. Взбиваем миксером до загущения. Выкладываем крем на печенье и разравниваем. (оставляем примерно 2 ст.л. крема для декора).

5. Сверху на крем выкладываем любимые ягоды – клубнику, малину или ежевику.

6. С обеих сторон сгибаем пленку с печеньем в центр и формируем рулет. Оставляем для стабилизации в холодильнике на 1-3 часа.

7. Украшаем готовый рулет с помощью кондитерского мешка и выкладываем сверху ягоды.

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