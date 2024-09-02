Рулетики из баклажанов на зиму: как приготовить вкусную консервацию
Консервация – очень важный процесс заготовки продуктов на зиму. Консервировать можно всевозможные овощи, салаты, закуски и даже мясные изделия. В результате, в течение всей зимы на столе будут вкусные и красивые блюда.
Фудблогер с ником dom zagotovki в Instagram рассказала о способе приготовления рулетиков из баклажанов. Это очень вкусная и красивая закуска, которая станет настоящим украшением стола.
Ингредиенты
- Баклажаны – 15-16 шт
- Болгарский перец красный – 1-2 шт.
- Болгарский перец оранжевый – 1-2 шт.
- Болгарский перец зеленый – 1-2 шт.
- Помидоры – 1 кг
- Морковь – 4-5 шт
- Чеснок – 1 гол
- Острый перец – по желанию
- Кинза или петрушка
- Соль
- Сахар – 2 ч.л. на 1 банке
- Перец горошком – 4-5 шт на 1 банку
- Уксус 9% – 1 ч.л. на 1 банке
Способ приготовления
1. Баклажаны моем и нарезаем вдоль. Добавляем соль и обжариваем сковороду с маслом до золотистости. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.
2. Чеснок чистим, перец нарезаем соломкой, а морковь натираем на большой терке.
3. На каждый кусок баклажана выкладываем морковь, перец, острый перец и зелень. Заворачиваем в рулетики.
4. На дно каждой банки выкладываем по 2 зубчика чеснока и остальные ингредиенты.
5. Заливаем кипятком вверх и стерилизуем в течение 22 минут после закипания воды в кастрюле.
6. Закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
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